Nov dosežek Ronalda v senci zlate žoge: Seria A je izjemno zahtevna

Tam se je tako udeležil slovesnosti ob kateri so podelili priznanja najboljšim posameznikom in ekipam minule sezone italijanskega prvenstva. Tudi v Milanu je Portugalec dvignil veliko prahu, razglasitev najboljšega igralca je namreč dočakal kar v svojem avtomobilu, potem ko je izvedel, da je prav on dobitnik nagrade, pa se v družbi varnostnikov sprehodil na oder.

Italijanski mediji poročajo, da je Portugalec nekaj časa čakal v avtomobilu, šele, ko je bil povsem prepričan, da je prav on izbran za najboljšega, pa je vstopil v dvorano. Njegovi varnostniki so medtem potezo skušali skriti pred kamerami zvedavih novinarjev, v kamere so tako svetili kar z ročnimi svetilkami.