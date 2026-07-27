16-letnik navdušuje Barcelonine zvezdnike

Leta 2010 rojeni Ebrima Tunkara se na novo sezono pripravlja s prvim moštvom, v petek pa je na prvi pripravljalni tekmi proti CE Europi dosegel tudi zadetek. Levonogi vezist pa nase ni opozoril zgolj z nogometnimi spretnostmi, ampak tudi z, za svoja leta, izjemno razvitim telesom.
Je najmlajši član moštva, ki se odpravlja na pripravljalno turnejo v Anglijo. Tam bo poskusil očarati Hansija Flicka, da si bo lahko prislužil mesto v njegovi ekipi tudi po koncu poletja.
Po Laminu Yamalu, Pauju Cubarsiju, Gaviju in še nekaterih bo član mlajših španskih reprezentanc gambijskega rodu skušal nadaljevati dolgo tradicijo igralcev Barceloninega mladinskega pogona, ki so se prebili v vrh evropskega nogometa.
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