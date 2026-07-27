16-letnik navdušuje Barcelonine zvezdnike

Ebrima Tunkara FOTO: Profimedia

Leta 2010 rojeni Ebrima Tunkara se na novo sezono pripravlja s prvim moštvom, v petek pa je na prvi pripravljalni tekmi proti CE Europi dosegel tudi zadetek. Levonogi vezist pa nase ni opozoril zgolj z nogometnimi spretnostmi, ampak tudi z, za svoja leta, izjemno razvitim telesom.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

Je najmlajši član moštva, ki se odpravlja na pripravljalno turnejo v Anglijo. Tam bo poskusil očarati Hansija Flicka, da si bo lahko prislužil mesto v njegovi ekipi tudi po koncu poletja.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke