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Nogomet

16-letnik navdušuje Barcelonine zvezdnike

Barcelona, 27. 07. 2026 19.13 pred 1 uro 1 min branja 1

Avtor:
S.Z.
Ebrima Tunkara

Na uvodni pripravljalni tekmi Barcelone se je izkazal z golom. Soigralce pa je navdušil predvsem s svojo izjemno fizično pripravljenostjo. Pred 16-letnim Ebrimom Tunkaro je očitno fantastična sezona. Bo Hansi Flick navdušen do te mere, da mu bo namenil vpoklic v prvo ekipo?

Ebrima Tunkara
Ebrima Tunkara
FOTO: Profimedia

Leta 2010 rojeni Ebrima Tunkara se na novo sezono pripravlja s prvim moštvom, v petek pa je na prvi pripravljalni tekmi proti CE Europi dosegel tudi zadetek. Levonogi vezist pa nase ni opozoril zgolj z nogometnimi spretnostmi, ampak tudi z, za svoja leta, izjemno razvitim telesom.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Je najmlajši član moštva, ki se odpravlja na pripravljalno turnejo v Anglijo. Tam bo poskusil očarati Hansija Flicka, da si bo lahko prislužil mesto v njegovi ekipi tudi po koncu poletja.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Po Laminu Yamalu, Pauju Cubarsiju, Gaviju in še nekaterih bo član mlajših španskih reprezentanc gambijskega rodu skušal nadaljevati dolgo tradicijo igralcev Barceloninega mladinskega pogona, ki so se prebili v vrh evropskega nogometa.

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KOMENTARJI1

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NoriSušan
27. 07. 2026 21.12
Hmm čudno da v madridu noben ne navdušuje ko so tako dobri oz. kokr oni mislejo celo najbolši
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