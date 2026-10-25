Nov epski preobrat Interja, ki je še vedno na vrhu

Firenčani so v Milanu po golu Alexa Jimeneza v 65. minuti vodili vse do 91., a bili že vmes pod hudim pritiskom, saj so črno-modri nizali nevarne napade, dvakrat so zadeli tudi okvir vrat. V sodniškem dodatku pa je najprej Marcusa Thurama izid poravnal, v 97. pa je Piotr Zielinski unovčil še enajstmetrovko za zmago Interja.

Atalanta, pri kateri je celo tekmo odigral mladi slovenski branilec Relja Obrić, je proti na začetku sezone razpoloženemu Frosinoneju igrala 4:4. Sedem od osmih golov je padlo med prvo in 50. minuto, točko gostom pa je v 82. zagotovil Aleksa Terzić. Pri slednjih je sicer Romano Schmid prispeval dva gola, dvakrat pa je bil pri domačih uspešen Nikola Krstović. Genoa pa je z 1:0 odpravila zadnjeuvrščeno Venezio.