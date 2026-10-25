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Nogomet

Nov epski preobrat Interja, ki je še vedno na vrhu

Milano, 25. 10. 2026 17.19 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
STA
Inter - Fiorentina

Nogometaši milanskega Interja bodo tudi po 8. krogu italijanske lige na vrhu lestvice. Milančani so bili sicer zelo blizu porazu proti Fiorentini, a so se izvlekli v sodniškem dodatku in zmagali z 2:1.

Inter - Fiorentina
Inter - Fiorentina
FOTO: Profimedia

Firenčani so v Milanu po golu Alexa Jimeneza v 65. minuti vodili vse do 91., a bili že vmes pod hudim pritiskom, saj so črno-modri nizali nevarne napade, dvakrat so zadeli tudi okvir vrat. V sodniškem dodatku pa je najprej Marcusa Thurama izid poravnal, v 97. pa je Piotr Zielinski unovčil še enajstmetrovko za zmago Interja.

Atalanta, pri kateri je celo tekmo odigral mladi slovenski branilec Relja Obrić, je proti na začetku sezone razpoloženemu Frosinoneju igrala 4:4. Sedem od osmih golov je padlo med prvo in 50. minuto, točko gostom pa je v 82. zagotovil Aleksa Terzić. Pri slednjih je sicer Romano Schmid prispeval dva gola, dvakrat pa je bil pri domačih uspešen Nikola Krstović. Genoa pa je z 1:0 odpravila zadnjeuvrščeno Venezio.

Izidi italijanske Serie A, 25. oktober:

Inter Milano - Fiorentina 2:1 (0:0)

Atalanta - Frosinone 4:4 (3:2)
(Relja Obrić je igral celo tekmo za Atalanto)

Genoa - Venezia 1:0 (1:0)

Lecce - Juventus -:-*

Udinese - Milan -:-*

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