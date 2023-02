Nov glavobol za Galtierja: kako huda je poškodba Neymarja?

Kako huda je pravzaprav poškodba 30-letnega brazilskega reprezentančnega napadalca, za zdaj še ni znano. Vse skupaj se je zgodilo na začetku drugega polčasa v obračunu med Paris Saint-Germainom in Lillom, ki je mimogrede ponudil lepotico 24. kroga v francoski Ligue 1.

Neymar jo je skupil v dvoboju z vezistom Lilla Benjaminom Andreom, nakar je Brazilec sicer sam poskušal zapustiti zelenico, a so bile bolečine očitno prehude. Ljubitelj pokra in hitre hrane je nato s pomočjo nosil in v solzah predčasno zaključil tekmo na Parku princev, ki se je po pravi drami končala v prid serijskih francoskih državnih prvakov.

S tem je PSG prekinil niz treh zaporednih porazov v vseh tekmovanjih, Neymar pa je v dozdajšnjem delu sezone na 28 tekmah dosegel 17 zadetkov in ob tem vknjižil še 16 podaj.