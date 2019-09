Nov hat-trick in klubski rekord Ibrahimovića

Švedski nogometaš Zlatan Ibrahimović je v severnoameriški ligi MLS poskrbel za navdušenje med navijači in ljubitelji statistike. Na tekmi med moštvoma Los Angeles Galaxy in Sportingom iz Kansas Cityja je za zmago Los Angelesa s 7:2 (1:1) dosegel hat-trick. V letošnji sezoni je Ibrahimović tako dosegel že 26 golov in s tem klubski rekord.

Zlatan Ibrahimović FOTO: AP Doslej je bil klubski rekorder Carlos Ruis, ki je leta 2002 dosegel 24 golov, znamko pa je Zlatan Ibrahimović izenačil že z golom za 1:1 v 32. minuti. Pri tem je slabo izvajal enajstmetrovko, odbito žogo pa vendarle pospravil v mrežo. Ibrahimović je nato dodal še gola za 3:1 v 51. in 7:1 v 85. minuti.



Izid:

LA Galaxy - Sporting KC 7:2 (1:1)

Ibrahimović 31., 51., 85., Corona 48., Antuna 69., Lletget 77., 79.; Gutierrez 24., 86.