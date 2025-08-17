Nov hladen tuš za Olimpijo, Celjani po preobratu do zmage v Kidričevem

Nogometaši Kopra so še enkrat več dokazali, da se v Stožicah odlično počutijo. V slovenski prestolnici so še tretjič zapovrstjo ostali neporaženi, še drugič v tej seriji so zmagali. In to povsem zasluženo. Prikazali so precej boljšo predstavo od utrujenih Ljubljančanov, ki so po Celju kljub vodstvu ob polčasu še drugič zaporedoma izgubili pred domačimi navijači. Koper pa se je na zanimivi tekmi svojim privržencem oddolžil za nepričakovan poraz v prejšnjem krogu na svojem igrišču proti Radomljam.

Olimpija je tekmo začela agresivno in že v prvi minuti ogrozila vratarja Metoda Jurharja. Marko Brest je poskušal s strelom od daleč, Jurhar je imel veliko dela, da je žogo odbil v kot. Brest je nekaj minut pozneje poskušal še enkrat, toda preveč po sredini, dela za vratarja je bilo manj kot pri njegovem prvem poskusu.

Koprčani so preživeli pritisk gostiteljev, počasi so tudi prevzemali pobudo. Fran Tomek se je v deseti minuti sprehodil skozi kazenski prostor, prišel sam pred vratarja Matevža Dajčarja, a ga ni premagal. Koper je imel terensko premoč, toda v 19. minuti je Ljubljančanom pustil preveč prostora, kar so ti znali izkoristiti. Brest je v kazenskem prostoru lepo našel Ivana Durdova, ta pa je s konico prstov poslal žogo mimo vratarja v mrežo.

V 27. minuti se je gostom ponudila zelo lepa priložnost, Deni Jurić je bil po predložku s desne strani neoviran pred ljubljanskim vratarjem, a je ta njegov strel z glavo zaustavil z nogo. V prvem delu je bilo še nekaj strelov od daleč, priložnost za Koprčane pa je imel tudi mladi Leo Rimac, ki je že preigral vratarja, a zašel v mrtvi kot, tako da niti ni streljal.

V nadaljevanju ritem ni dosti padel, je bilo pa potrebno kar nekaj časa čakati na novo priložnost. V 65. minuti so Ljubljančani prišli v kazenski prostor, a oklevali s strelom, zadnji je to storil Antonio Marin. Kazen je prišla v 71. minuti, ko je najprej po prostem strelu Josip Iličić priboril kot, tega je izvedel Tomek, na prvi vratnici pa se je odlično znašel Ahmed Sidibe, Dajčarja je premagal s strelom s peto.

Sidibe je imel v 77. minuti še eno priložnost, streljal je mimo gola, sebični Jean-Pierre Longonda, ki bi lahko podal bolje postavljenemu Iličiću, je zadel zunanji del mreže, Marin je od daleč streljal mimo gola, v 88. minuti pa so Primorci prišli do odločilnega gola.

Logonda je po levi strani prodrl v kazenski prostor, poslal močno žogo v sredino, kjer je zadela Ahmeta Muhamedbegovića in se odbila v gol. To pa še ni bilo vse. Za najlepši trenutek tekme je poskrbel Jurić, ki je končni izid postavil s strelom skoraj s polovice igrišča.