Nov hladen tuš za Olimpijo, Celjani po preobratu do zmage v Kidričevem

Nogometaši Kopra so še enkrat več dokazali, da se v Stožicah odlično počutijo. V slovenski prestolnici so še tretjič zapovrstjo ostali neporaženi, še drugič v tej seriji so zmagali. In to povsem zasluženo. Prikazali so precej boljšo predstavo od utrujenih Ljubljančanov, ki so po Celju kljub vodstvu ob polčasu še drugič zaporedoma izgubili pred domačimi navijači. Koper pa se je na zanimivi tekmi svojim privržencem oddolžil za nepričakovan poraz v prejšnjem krogu na svojem igrišču proti Radomljam.
Olimpija je tekmo začela agresivno in že v prvi minuti ogrozila vratarja Metoda Jurharja. Marko Brest je poskušal s strelom od daleč, Jurhar je imel veliko dela, da je žogo odbil v kot. Brest je nekaj minut pozneje poskušal še enkrat, toda preveč po sredini, dela za vratarja je bilo manj kot pri njegovem prvem poskusu.
Koprčani so preživeli pritisk gostiteljev, počasi so tudi prevzemali pobudo. Fran Tomek se je v deseti minuti sprehodil skozi kazenski prostor, prišel sam pred vratarja Matevža Dajčarja, a ga ni premagal. Koper je imel terensko premoč, toda v 19. minuti je Ljubljančanom pustil preveč prostora, kar so ti znali izkoristiti. Brest je v kazenskem prostoru lepo našel Ivana Durdova, ta pa je s konico prstov poslal žogo mimo vratarja v mrežo.
V 27. minuti se je gostom ponudila zelo lepa priložnost, Deni Jurić je bil po predložku s desne strani neoviran pred ljubljanskim vratarjem, a je ta njegov strel z glavo zaustavil z nogo. V prvem delu je bilo še nekaj strelov od daleč, priložnost za Koprčane pa je imel tudi mladi Leo Rimac, ki je že preigral vratarja, a zašel v mrtvi kot, tako da niti ni streljal.
V nadaljevanju ritem ni dosti padel, je bilo pa potrebno kar nekaj časa čakati na novo priložnost. V 65. minuti so Ljubljančani prišli v kazenski prostor, a oklevali s strelom, zadnji je to storil Antonio Marin. Kazen je prišla v 71. minuti, ko je najprej po prostem strelu Josip Iličić priboril kot, tega je izvedel Tomek, na prvi vratnici pa se je odlično znašel Ahmed Sidibe, Dajčarja je premagal s strelom s peto.
Sidibe je imel v 77. minuti še eno priložnost, streljal je mimo gola, sebični Jean-Pierre Longonda, ki bi lahko podal bolje postavljenemu Iličiću, je zadel zunanji del mreže, Marin je od daleč streljal mimo gola, v 88. minuti pa so Primorci prišli do odločilnega gola.
Logonda je po levi strani prodrl v kazenski prostor, poslal močno žogo v sredino, kjer je zadela Ahmeta Muhamedbegovića in se odbila v gol. To pa še ni bilo vse. Za najlepši trenutek tekme je poskrbel Jurić, ki je končni izid postavil s strelom skoraj s polovice igrišča.
Celjani po boljšem drugem polčasu do preobrata in dragocene zmage
Varovanci Alberta Riere so pred četrtkovim obračunom play-offa za nastop v konferenčni ligi slavili po preobratu in ohranili stoodstotni izkupiček v državnem prvenstvu. Po 332 minutah so sicer prejeli gol, a vsaj v drugem polčasu prikazali boljšo igro proti novincu v prvoligaški druščini, ki ostaja pri sedmih točkah.
Prvi so resneje zapretili Kidričani. Po napaki Juanja Nieta je do strela v osrčju kazenskega prostora prišel Wisdom Sule, a so Celjani podstavili nogo za kot. Po njem pa je Amir Feratović skočil najvišje in v osmi minuti poskrbel za vodstvo domačih. Celjani, ki so gol prejeli prvič po 332 minutah, so do prvega strela prišli v 14. minuti po poskusu Danijela Šturma, štiri minute kasneje pa je od daleč poskusil še Žan Karničnik in zgrešil cilj.
Na začetku sezone razpoloženi Franko Kovačević je v 22. minuti poskusil z glavo, a žoge ni najbolje zadel. Bolje jo je Šturm dve minuti kasneje, a se je izkazal nekdanji celjski vratar Matjaž Rozman. Tomislav Jagić je le nekaj trenutkov kasneje s 25 metrov ogrel dlani Žan-Luka Lebana, podvojili pa so domači prednost v 32. minuti, potem ko je Wisdom Sule izkoristil slabo oceno celjskega vratarja, stekel mimo njega in nato s pomočjo obeh vratnic zadel v prazno mrežo.
Drugi polčas je celjski trener Albert Riera začel z novima nogometašema v obrambi, hitro pa je moral zamenjati še Kovačevića, ki si je poškodoval stegensko mišico. Na zelenico je vstopil novinec v celjskem dresu Matej Poplatnik in se hitro vpisal med strelce. Še pred tem je po veliki napaki Rozmana do nenadejane priložnosti prišel Šturm, a žoge ni najbolje zadel, s čimer jo je lahko sicer izkušeni vratar Aluminija ustavil na golovi črti.
Sule je v 52. minuti v dobrem položaju žogo poslal visoko čez gol, kazen pa je sledila na drugi strani, ko je Poplatnik po gneči odbito žogo pospravil v gol za znižanje na 1:2. Mario Kvesić je imel v 58. minuti na nogi izenačenje, a je iz desetih metrov zgrešil. Tako je bilo tudi po strelu Karničnika v 65. minuti, le da so mu pri tem "pomagali" branilci domače ekipe.
Brez moči so bili domači v 68. minuti, ko si je po sijajni podaji Kvesića odlično žogo ustavil Nikita Josifov in jo neubranljivo z levico poslal v zgornji desni kot Rozmanovih vrat. Dve minuti kasneje je prepovedan položaj preprečil Poplatniku drugi zadetek na prvi tekmi v celjskem dresu, v 88. minuti pa so gosti končali preobrat. Po izgubljeni žogi na sredini igrišča je po podaji Šturma rezervist Ivica Vidović žogo poslal v mrežo.
Kidričani so globoko v sodnikovem dodatku prišli do lepe priložnosti, a se je v dvoboju ena na ena izkazal Leban, na drugi strani pa je po samostojni akciji Josifovu zmanjkalo nekaj moči za drugi zadetek na tekmi.
Prva liga Telemach, 5. krog, izida nedeljskih tekem:
Aluminij - Celje 2:3 (2:0)
Olimpija - Koper 1:3 (1:0)
