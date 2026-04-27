Nogomet

Nov hud udarec za Tottenham pred zaključnim delom sezone

London, 27. 04. 2026 10.52 pred 1 uro 2 min branja 0

R.S.
Xavi Simons

Kot da letošnja sezona ni dovolj temačna za navijače Tottenhama, je klub sporočil, da je letošnjo sezono že končal pomemben član moštva Roberta De Zerbija, napadalni vezist Xavi Simons. Nizozemec si je na zadnji tekmi proti Wolverhamptonu, ki so jo Spursi sicer dobili, strgal vezi v kolenu in tako že končal letošnjo sezono in polovico prihodnje, obenem pa bo izpustil tudi letošnje svetovno prvenstvo. Simons je svojo bolečino delil z navijači na Instagramu.

Tottenham je v soboto po dolgem času med svoje navijače ponesel veselje in pozitivno energijo, ko so po dolgem času v angleškem prvenstvu dosegli zmago in tako ohranjajo upe za obstanek med najboljšimi ekipami na Otoku. Spursi so na gostovanju slavili z 1:0 po zadetku Joaoa Palhinhe v zaključku tekme. A zmaga je terjala velik davek.

Na omenjeni tekmi se je v 63. minuti poškodoval Xavi Simons, ki je v zadnjem obdobju ujel dobro formo. Zdravniški pregledi so pokazali, da si je 23-letnik strgal križne vezi v desnem kolenu in bo z zelenic odsoten vsaj 12 mesecev. Poškodba Simonsa ni hud udarec le za moštvo Tottenhama, ampak tudi za nizozemsko reprezentanco, kjer je v zadnjih letih postal pomemben člen ekipe.

Simons je svoje občutke in bolečino delil s svojimi sledilci na Instagramu. "Pravijo, da je življenje lahko kruto in danes se tako počutim. Moja sezona se je nenadoma končala in samo poskušam to predelati. Iskreno, srce mi je strto. Nič od tega nima smisla. Vse, kar sem si želel, je bilo boriti se za svojo ekipo, zdaj pa mi je bila ta sposobnost odvzeta ... skupaj s svetovnim prvenstvom. Trajalo bo nekaj časa, da se s tem pomirim, a še naprej bom najboljši soigralec, kar sem lahko. Ne dvomim, da bomo skupaj zmagali v tem boju," je v svoji objavi zapisal Nizozemec.

Simons je v letošnji sezoni odigral 43 tekem in ob tem dosegel šest golov ter prispeval sedem asistenc.

Od roba propada do Uefinega priznanja in sodelovanja z Barcelono

Na zunaj je bilo vse stabilno, a vedno sta si želela več
