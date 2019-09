Nov izziv za Maradono: Mu bo uspelo prekiniti črni niz argentinskega prvoligaša?

"Sedaj je končno tudi uradno. Vesel sem, da sem postal nov trener Gimnasie. Rad bi se zahvalil predsedniku Gabrielu Pellegrinu za to priložnost. Želim sporočiti navijačem, da bom delo opravljal z vsem srcem in dušo,"je z objavo na družbenih omrežjih novo delovno mesto oznanil Argentinec.

V klubu so izrazili veliko zadovoljstvo ob novi pridobitvi na trenerskem stolčku. Predsednik Pellegrino je prepričan, da je prav Maradona tisto, kar klub potrebuje po slabem uvodu v sezono. "Zelo sem zadovoljen, saj sem našel pravo očetovsko figuro za klub. Znašli smo se v težavnem obdobju in potrebujemo nekoga z veliko moči," je pojasnil predsednik. V nadaljevanju je sedmi sili zaupal, da je bil Maradona prvi, ki se je odzval na vabilo kluba v tem nezavidljivem obdobju.

GIMNASIA

Številne trenerske izkušnje

To bo sicer že šesti trenerski izziv za Argentinca, ki je največ časa doslej sedel na trenerskem stolčku argentinske reprezentance. Gavče je vodil med letoma 2008 in 2010, poslovil pa se je po svetovnem prvenstvu, čeprav je argentinska izbrana vrsta zaigrala v četrtfinalu, kjer je klonila proti Nemčiji (4:0). Zatem je Maradona prevzel vajeti dubajskega kluba Al-Wasla, a le za leto dni, takrat se je preselil nazaj v Argentino in prevzel mesto pomočnika pri Deportivu Riestri. Vse odtlej je vodil še Fujairah FC, nazadnje pa mehiški Dorados.