Nov mejnik Ronalda, ki je ob remiju Portugalske prispeval dva gola

Portugalska nogometna reprezentanca je na četrti tekmi kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2026 remizirala z Madžarsko (2:2), pod nov mejnik pa se je podpisal Cristiano Ronaldo, ki je z dvema goloma postal najboljši strelec v zgodovini kvalifikacij za SP. Portugalski kapetan je v karieri dosegel že 948 golov in se vztrajno bliža številki 1000.
