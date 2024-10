Nov obračun Švice in Srbije buri duhove: Granitu sem rekel, naj ne igra

Žreb Uefine Lige narodov je v skupino 4 Lige A poleg Španije in Danske postavil tudi Srbijo in Švico. Čeprav sta se reprezentanci do zdaj soočili zgolj dvakrat, sta oba obračuna ponudila ogromno drame in neprijetnih prizorov na zelenici in izven nje. Pred sobotnim obračunom v Leskovcu je brat enega od najbolj izpostavljenih nogometašev v švicarski reprezentanci Granita Xhake spregovoril o vedno čustvenih obračunih.

"Pomislil sem: Pa saj ne more biti res," je Taulant Xhaka, ki zastopa reprezentanco Albanije, dejal o žrebu, ki je poskrbel za to, da sta se Srbija in Švica znova znašli v isti skupini. Čeprav sta se reprezentanci do zdaj soočili zgolj dvakrat, sta oba obračuna bila zelo pomembna, saj sta bila oba odigrana na svetovnih prvenstvih. Zaradi številnih švicarskih reprezentantov albanskih korenin, je oba obračuna zaznamoval tudi izjemen čustven naboj. Leta 2018 je njun obračun odločal o tem, kdo bo napredoval iz skupinskega dela. Srbi so preko Aleksandra Mitrovića povedli v peti minuti, nato pa sta sledila gola Granita Xhake v 52. minuti in Xherdana Shaqirija v izdihljajih tekme. Oba nogometaša sta zadetka proslavila z rokama, saj sta prikazala znak albanskega dvoglavega orla, ki se nahaja na albanski zastavi. Sledili so neprijetni prizori, ko so se razjarjeni srbski reprezentanti soočili z nogometašema kosovskih korenin.

Granit Xhaka je na obračunih s Srbijo venomer vpleten v "čustvene razprave" z nasprotniki. FOTO: AP icon-expand

Drugi obračun je bil odigran v skupinskem delu svetovnega prvenstva v Katarju leta 2022 in znova so slavili Švicarji. Tokrat je Švica po vodstvu Srbije z 2:0 najprej izenačila preko zadetkov Shaqirija in Rema Freulerja, Breel Embolo pa je z zadetkom v 48. minuti poskrbel za zmago in napredovanje svoje reprezentance. Na žalost tudi ta tekma ni minila brez incidentov na zelenici. Zdaj je prišel čas za nov obračun, tokrat pa v kadru selektorja ne bo Xherdana Shaqirija. Taulantu Xhaki vročekrvni obračuni s Srbijo vsekakor niso tuji, saj je leta 2014 z Albanijo igral v Beogradu, ko je obračun bil predčasno prekinjen zaradi obračunov nogometašev in nereda na tribunah. Razlog je bil dron, ki je med obračunom na zelenico odvrgel zastavo s provokativnimi albanskimi napisi. "Iz prve roke vem, koliko pritiska in čustev moraš pretrpeti na taki tekmi," je o vročekrvnih obračunih dejal Taulant. Zato je svojega brata poklical takoj po žrebu. "Granitu sem predlagal, da govori s trenerjem Muratom Yakinom in mogoče ne igra na tej tekmi, a vsi poznamo mojega brata, ki hoče igrati na vsaki tekmi za Švico. Težko se je zadrževati 90 minut, ko stvari postanejo tako čustvene. Granit mora ostati miren, igrati nogomet, zmagati in ignorirati provokacije. To je lahko reči, ampak na koncu je zgolj to pomembno."