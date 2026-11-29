Novi zlati deček slovenskega nogometa Tian Nai Koren, ki je poleti postal najmlajši debitant v zgodovini naše izbrane vrste, je skupaj s soigralci pri Clubu NXT - mladinski ekipi belgijskega Cluba Bruggeja - prestajal težek rezultatski niz. Tega so končali v soboto, ko so z 2:1 premagali Koninklijke Lierse. Zmagovalni zadetek je prispeval Koren, ki je izkoristil zmedo v nasprotnikovem kazenskem prostoru in pokazal nivo iznajdljivosti pred golom. Kot zanimivost, za goste je v 79. minuti vstopil še en Slovenec Toni Lun Bončina, ki je v domovini nosil drese Nafte, Primorja ter ljubljanske Olimpije.

Z zadetkom se je v soboto proslavil tudi Miha Matjašec. Komaj 17-letni visokorasli vezist je z glavo poravnal izid proti Admiri Wacker, a je s soigralci v drugi minuti sodnikovega dodatka zapravil točko. Liefering trenutno zaseda sedmo mesto drugorazrednega avstrijskega domačega prvenstva.