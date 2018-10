Nov odziv Ronalda: To je namerno blatenje, dokumenti pa prirejeni

Cristiano Ronaldo za Portugalsko po povratku s svetovnega prvenstva v Rusiji še ni zaigral, pojavljala so se tudi namigovanja, da si nikoli več ne bo nadel dresa z državnim grbom. Toda selektor Fernando Santos je pred tekmo s Poljsko zatrdil, da je Ronaldo v poslanem sporočilu povsem jasno zapisal, da ostaja predan reprezentanci. "Prav nič ne kaže na to, da se ne bo vrnil. Pravzaprav je ravno nasprotno," je v poljskem Chorzowu izjavil selektor evropskih prvakov.

'Dogovor še ne pomeni priznanja krivde' V izjavi tudi piše: "Dogovor (za izvensodno poravnav o, op. a.) še ne pomeni priznanja krivde. Zgodilo se je preprosto to, da je Cristiano Ronaldo zgolj sledil nasvet u svetovalcev, da bi končal te nezaslišane obtožbe na svoj račun, in da bi se tako izognil poskusom uničevanja ugleda, kakršnim smo priča sedaj, ta ugled pa si je zgradil zahvaljujoč trdemu delu, atletskim sposobnostim in korektnemu obnašanju. Žal je zdaj vpleten v takšno vrsto sodn ega postopka, kakršni so zelo pogosti v Združenih državah Amerike.

"Čeprav je Cristiano Ronaldo vajen medijske pozornosti, ki gre z roko v roki z dejstvom, da je znana oseba, je absolutno nedopustno, da mediji še naprej promovirajo in stimulirajo namensko kampanjo blatenja, ki temelji na ukradenih digitalnih dokumentih, s katerimi je mogoče zlahka manipulirati. Cristiano Ronaldo je svojim odvetnikom v ZDA in v Evropi naročil, da se spoprimejo z vsemi pravnimi vidiki in izrazil popolno prepričanje v to, da bo resnica prevladala, kljub korupciji protiinformacij, v katerih bodo zakoni Nevade izvajani in spoštovani."

Večji del objavljenih dokumentov 'povsem prirejen'

Christiansen je tudi dodal, da so dokumenti, v katerih so zapisane domnevne Ronaldove izjave, "čiste izmišljotine", mediji pa da so jih pridobili po hekerskem napadu leta 2015.

"Da ne bo dvomov: Cristiano Ronaldo vehementno zanika obtožbe v tej civilni tožbi, tako kot je to konsistentno počel v zadnjih devetih letih. Dokumenti, ki naj bi vsebovali izjave g. Ronalda, te pa so nato prenesli mediji, so čiste izmišljotine. Do leta 2015 je bilo na ducate entitet (vključujoč odvetniške družbe) v različnih delih Evrope tarča napadov, njihove elektronske podatke pa je ukradel spletni kriminalec. Ta heker je poskušal prodati takšno informacijo, medij pa je na koncu neodgovorno objavil nekaj ukradenih dokumentov, katerih večji del je bil spremenjen in/ali povsem prirejen,"piše Christiansen.

"Znova, da bi se izognili dvomom: položaj Cristiana Ronalda je bil vedno in je še naprej ta, da so bili dogodki iz leta 2009 v Las Vegasu popolnoma sporazumni."