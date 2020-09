Nov 'podvig' Dembeleja: namesto pred stadion zavil kar na parkirišče bolnišnice

Petkov popoldanski trening se ni začel po okusu novega stratega 'blaugrane' Ronalda Koemana, ki je naravnost ponorel zaradi treh nogometašev, ki so z nekajminutno zamudo prihoda na trening kršili klubski pravilnik.

Še najbolj se je 'odrezal' nesrečni Ousmane Dembele, ki je očitno pozabil, kje se nahaja parkirišče kultnega stadiona Camp Nou. Španski Cuatro je na svoji spletni strani celo objavil dokazni video, da sta ob Dembeleju na trening zamudila še Nelson Semedo in pri Koemanu odpisani Arturo Vidal. Toda bolj kot zadnji dvojec je pozornost medijev vnovič pritegnil v času in prostoru izgubljeni francoski napadalec, ki je, kot že rečeno, namesto na parkirišče stadiona zapeljal kar na parkirišče bolnišnice v Barceloni.



In če vzamemo v obzir, da je vodstvo Barcelone za odkup Dembelejeve pogodbe dortmundski Borussiji odštelo kar 138 milijonov evrov odškodnine, je računica preprosta; ob težavah s številnimi poškodbami in ekscesi, ki si jih je ta nogometaš privoščil v zadnjem letu in pol, je bolj ali manj jasno, da se Francoz na Camp Nouu ni znašel najbolje.