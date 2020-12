Dortmundski biser: Moukoko niza rekord za rekordom

Ime Youssufa Moukoko v nemškem nogometu odmeva že dolgo. Mladi nemški reprezentant kamerunskih korenin je za ekipi Borussie Dortmund do 17 in 18 let zabil kar 141 golov na 88 tekmah, zdaj pa se je med strelce prvič vpisal tudi v članski konkurenci. Na šesti preizkušnji v 1. Bundesligi in manj kot mesec po 16. rojstnem dnevu je zatresel mrežo Union Berlina, toda v nemški prestolnici so Dortmundčani, ki jih je nedavno prevzel Edin Terzić, vknjižili nov poraz in se še dodatno oddaljili od vrha lestvice.

"Youssoufa je odigral res dobro tekmo. Imel je še eno ali dve priložnosti, ko v prvem polčasu ni dobil žoge, nato je imel dobro, čisto priložnost, pa tudi zadel je. Govorimo torej o štirih priložnostih, ki jih je imel, zato smo lahko zelo zadovoljni z njegovo predstavo,"je po tekmi povedal Terzić.

Wirtza 'prehitel' za več kot leto

Moukoko je zadel po uri igre na stadionu Alte Forsterei, kjer je ukanil vratarja Andreasa Luthejain tako podrl rekord nemškega napadalnega vezista Floriana Wirtza(Bayer Leverkusen), ki ga je s 17 leti in 34 dnevi omenjeni nogometaš postavil junija na tekmi z Bayernom. Moukoko, ki že igra za nemško reprezentanco U20, je od svojega prvega nastopa v članski konkurenci, to se je zgodilo novembra letos, že podrl celo kopico rekordov. Kot najmlajši v zgodovini je zaigral na tekmi Lige prvakov in kot najmlajši v zgodovini začel tekmo v Bundesligi.

Njegove predstave so žarek upanja v sicer precej neuspešnem zaključku tekmovalnega leta, v katerem so črno-rumeni zaradi poškodbe izgubili tudi norveškega zvezdnika Erlinga Haalanda. Tudi Norvežan je med tistimi soigralci, ki so navdušeni nad napredkom Moukoka in ga označujejo za morda celo največjega talenta na svetu. Po 13 krogih in petih porazih so se Dortmundčani sicer močno oddaljili od vodilnega tria v Bundesligi (Bayern, Bayer Leverkusen in RB Leipzig) ter se morajo trenutno osredotočatii na boj za četrto mesto, ki v naslednji sezoni prinaša uvrstitev v skupinski del Lige prvakov. V najelitnejšem evropskem tekmovanju sicer Moukoka in Terzića, če se bo na vroči klopi uspel zadržati do februarja oziroma marca, čakata še vsaj dve tekmi izločilnih bojev. V osmini finala bo nasprotnica BVB španska Sevilla.