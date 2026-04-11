Nov poraz Milana v italijanski ligi, Juve ugnal Atalanto

Tretjeuvrščeni Milan je že po prvem polčasu zaostajal z 0:2 po avtogolu Davideja Bartesaghija in zadetku Jürgena Ekkelenkampa , Arthur Atta pa je v 71. minuti le še postavil piko na i odmevni zmagi.

Dvoboj Atalante in Juventusa se je končal z zmago slednjega z 1:0. Za Torinčane, ki so dosegli pomembno zmago v boju za ligo prvakov, je zadel Jeremie Boga v 48. minuti.

Cagliari je premagal Cremonese z 1:0 in golom Sebastiana Esposita v 63. minuti, Torino pa je z 2:1 odpravil Verono, pri kateri tudi tokrat ni bilo Sandija Lovrića. Cesare Casadei je zmagoviti gol dosegel v 50. minuti.

Že v petek je Roma s 3:0, vse tri gole je dosegel Donyell Malen, ugnal Piso.

Inter vodi z 72 točkami, Napoli jih ima 65, Milan 63, Juventus 60, Como 58, Roma 57, Atalanta pa 53. Glede obstanka v ligi najslabše kaže Veroni in Pisi s po 18 točkami.