Nov poraz Milana v italijanski ligi, Juve ugnal Atalanto

Tretjeuvrščeni Milan je že po prvem polčasu zaostajal z 0:2 po avtogolu Davideja Bartesaghija in zadetku Jürgena Ekkelenkampa, Arthur Atta pa je v 71. minuti le še postavil piko na i odmevni zmagi.
Dvoboj Atalante in Juventusa se je končal z zmago slednjega z 1:0. Za Torinčane, ki so dosegli pomembno zmago v boju za ligo prvakov, je zadel Jeremie Boga v 48. minuti.
Cagliari je premagal Cremonese z 1:0 in golom Sebastiana Esposita v 63. minuti, Torino pa je z 2:1 odpravil Verono, pri kateri tudi tokrat ni bilo Sandija Lovrića. Cesare Casadei je zmagoviti gol dosegel v 50. minuti.
Že v petek je Roma s 3:0, vse tri gole je dosegel Donyell Malen, ugnal Piso.
Inter vodi z 72 točkami, Napoli jih ima 65, Milan 63, Juventus 60, Como 58, Roma 57, Atalanta pa 53. Glede obstanka v ligi najslabše kaže Veroni in Pisi s po 18 točkami.
* Izidi, 32. krog:
Roma - Pisa 3:0 (2:0)
Cagliari - Cremonese 1:0 (0:0)
Torino - Verona 2:1 (1:1)
(Sandija Lovrića ni bilo v ekipi Verone)
Milan - Udinese 0:3 (0:2)
Atalanta - Juventus 0:1 (0:0)
