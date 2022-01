Nov poraz Uniteda, tokrat proti prepričljivemu Wolverhamptonu

Manchester United tudi po prihodu Ralfa Rangnicka na mesto trenerja ne najde dobre forme. Domačo tekmo proti Wolverhamptonu je klub s severa Anglije začel na skromnem sedmem mestu v Premier ligi in jo tam tudi končal. S to razliko, da so se jim nasprotniki po prepričljivi zmagi na Old Traffordu približali na zgolj tri točke zaostanka. Zmago jim je z golom v 82. minuti zagotovil 35-letni Portugalec Joao Moutinho .

Rangnik je pred tekmo na enem od sprehodov po hodnikih slovitega stadiona v Manchestru, v ozadju naključne omare, našel magično bitje, imenovano Phil Jones . Šalo na stran, branilec za United v Premier ligi v prvi postavi ni zaigral od davnega 22. januarja 2020. Takrat, v bolj preprostih časih, ko je naiven svet še verjel, da tisti mali virus v Vuhanu ni razlog za veliko skrb, je bil Jones star 27 let. Zdaj je pri 29 letih znova zaigral pred domačimi navijači, ki so na začetku srečanja glasno pozdravili vsako njegovo potezo.

Presenetljivo pa srečanja med začetno enajsterico domačih ni začel lani najbolj pomemben igralec Uniteda Bruno Fernandes. Namesto njega je v prvi postavi zaigral mladi Mason Greenwood. Spremembe in sveža energija v moštvu niso obrodile sadov, saj so bili gostje že od začetka srečanja najnevarnejše moštvo na zelenici. Po njihovem zadetku so si domači priigrali zgolj eno omembe vredno priložnost. V njej sta bila vpletena prav Fernandes in Jones. Drugi je na robu kazenskega prostora gostov v 95. minuti tekme izsilil prekršek, prvi pa je iz prostega strela zelo nevarno ustrelil proti vratom vratarja Joseja Saja, ki je nevaren udarec spretno ubranil in svojemu moštvu zagotovil vse tri točke.