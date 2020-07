Sodišče zavrnilo Mandarićev zahtevek proti Popovičevi materi

Sodba je bila izdana 3. marca, tožbeni zahtevek v njej pa je bil zavrnjen. Proti sodbi je vložena pritožba, zadeva pa še ni pravnomočno zaključena, so za časnik pojasnili v vodstvu koprskega sodišča.

Mandarić je leta 2007 Popovičevi nakazal skoraj milijon evrov, pri čemer je ta na sodišču zatrdila, da naj bi znesek takoj po podpisu pogodbe vrnila v gotovini, in to kar v domači spalnici, kar pa so tekom dokaznega postopka potrdili samo njeni družinski člani. "Z gotovostjo gospod Mandarić tega denarja v gotovini ni prejel," je po zaključku januarskega naroka zatrdil odvetnik Jernej Kos, ki je zastopal Mandarića.

Kot še spominjajo Primorske novice, se je prejšnji mesec na koprskem sodišču končalo novo sojenje o tožbi podjetja Toko Line, ki je v Mandarićevem imenu od Solze Popovič terjalo 600.000 evrov. Gre sicer za prvo posojilo v višini 450.000 evrov, o čemer je razsodilo ljubljansko sodišče, z dodatnimi obrestmi. Sodba bi morala biti znana še pred koncem poletja.