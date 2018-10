Nov poraz: Kavčičevim varovancem mero vzela še Norveška

>Čeprav je Norveška, zdaj je v Oslu neporažena že na zadnjih devetih tekmah, igrala s tremi novinci v obrambi v primerjavi s prejšnjimi tekmami, pa se ji to ni posebej poznalo, saj je Slovenija zanesljivost zadnje vrste gostiteljev le redko preizkušala. Tako ni čudno, da je vrsta selektorja Tomaža Kavčiča doživela še tretji poraz v ligi narodov in bo počasi (oziroma kar hitro) namesto o prvem mestu v skupini 3 morala razmišljati o obstanku v ligi C. Slovenija je ob odsotnih Janu Oblaku, Aljažu Struni, Timu Matavžu, Kevinu Kamplu, Benjaminu Verbiču in Jasminu Kurtićutekmo začela v pričakovani postavi z Andražem Šporarjem v napadu, Luko Krajncem in Miho Mevljov osrčju obrambe, Leom Štulcem kot defenzivnim veznim ob Reneju Krhinu in z Romanom Bezjakom, Miho ZajceminDomnom Črnigojem v ofenzivnem delu zvezne vrste. Hitro pa je po menjavi moral poseči Kavčič, na žalost zaradi poškodbe Luke Krajnca. Ta je v skoku trčil z glavo z Markusom Henriksenom, zaradi česar ga je več minut oskrbovala zdravniška služba, na koncu pa so ga na nosilih odnesli z igrišča. Na srečo z njim po prvih informacijah ni bilo nič hujšega. Že pred tem pa je prvo priložnost Norvežanom v tretji minuti priigral kar Štulac, ko je neprevidno in prešibko podal žogo nazaj proti vratarju.