Nov Portugalec v zmajevem gnezdu

Diogo Costa Pinto in Goran Boromisa

Nekdanji član Benfice Diogo Costa Pinto je ob prihodu v Ljubljano za klubsko spletno stran povedal: "Verjamem, da se bom hitro ujel z novimi soigralci in strokovnim vodstvom! Olimpija je moj novi klub, zato bom naredil vse, kar je v moji moči, da moštvu pomagam po najboljših močeh. Po zgodovinskem uspehu si ljudje v klubu želijo nadaljevati s trdim delom in navduševati v različnih tekmovanjih. Liga, pokal, sedaj je tukaj še Evropa. Ekipi bom dodal nekaj tehničnega znanja, medtem ko se najbolje znajdem na položaju desetice. Nadejam se, da bomo skupaj zelo uspešni, osebno pa komaj čakam na prvo domačo tekmo in snidenje z navijači."