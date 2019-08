Nov preobrat v 'primeru Bale': Valižan spet v ekipi za tekmo

Garetha Bala ni bilo v ekipi Real Madrida , ki je zadnji pripravljalni obračun pred začetkom nove sezone odigrala v Salzburgu in tamkajšnji FC Salzburg premagala z 1:0 . Valižana trener Zinedine Zidane ni uvrstil v kader, potem ko je izpustil že tekmi na Audijevem pokalu v Münchnu s Tottenhamom in Fenerbahčejem . Odhod na Bavarsko je Otočan zavrnil, ker naj ne bi bil z glavo dovolj pri stvari zaradi neuspešnih pogajanj za prestop na Kitajsko k prvoligašu Jiangsuju.

A tokrat bi Zidane Balu prvič po blamaži proti madridskemu Atleticu v New Jerseyju (3:7) lahko ponudil kakšno minuto, saj ga je uvrstil na seznam za tekmo z italijansko Romo na rimskem olimpijskem stadionu, spet pa ni kolumbijskega napadalnega vezista Jamesa Rodriguezain dominikanskega napadalca Mariana Diaza, na katera francoski strateg očitno res ne računa več. Rodriguez in Diaz sta ostala v Madridu, tako kot načeti kapetan Sergio Ramos.

BALE