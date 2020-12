Nova okužba pri Atleticu: Grbić po uspešnem debiju v samoizolacijo

Madridski Atletico je prek svojih uradnih kanalov v petek potrdil, da je hrvaški vratar Ivo Grbićzačel s samoizolacijo, potem ko so pri rezervnem čuvaju mreže, ki se je klubu pridružil pred začetkom aktualne sezone, zaznali okužbo z novim koronavirusom. Do tega trenutka naj simptomov okužbe ne bi kazal, potem ko je sredi tedna debitiral v vrstah Atletica na pokalnem obračunu s Cardassarjem. Rdeče-beli so na gostovanju na Balearih slavili s 3:0, 24-letni Grbić pa je tako svoj prvi nastop v sredo začinil še s prvo "ničlo".

A sledil je hladen tuš, ki je precej spremenil načrte trenutno vodilne ekipe španskega prvenstva pred naslednjo ligaško preizkušnjo z Elchejem. Jan Oblak, ki ga ni bilo v kadru za tekmo s Cardassarjem, je skupaj s soigralci vadil individualno, nihče v ekipi pa za zdaj ne kaže simptomov okužbe, ki se očitno ni razširila. Prva menjava za Oblaka bo vsaj na prihajajočih obračunih z Elchejem in trenutno drugouvrščenim Real Sociedadom 23-letni Španec Miguel San Roman, sicer član B-ekipe Atletica.

Simeone: Nismo želeli preveč spreminjati načrtov

Atletico je v obdobju pandemije novega koronavirusa med tistimi klubi, ki so zabeležili največ okužb. Pred nekaj tedni sta se okužena z reprezentančnega zbora v domačem Urugvaju vrnila napadalec Luis Suarez in vezist Lucas Torreira, medtem ko so poleg trenerja Diega Simeoneja, ki je bil v karanteni septembra, dneve v samoizolaciji preživljali tudi napadalca Diego Costain Angel Correa, branilca Šime Vrsaljkoin Jose Maria Gimenez...

"Delali smo v skladu s tem, kar nam je dovoljeno. Igramo ob 14. uri, trening niti ne bi bil dolg, nismo pa želeli preveč spreminjati načrtov,"je na petkovi novinarski konferenci povedal Simeone, ki je napovedal, da se v ekipo po hujših zdravstvenih težavah (venska tromboza v desni nogi) vrača tudi napadalec Diego Costa.

"Zdravnik nam je zjutraj povedal, da je bil nekdo pozitiven, s tem se pač moramo spopasti. To je težko leto, veliko je različnih okoliščin, s katerimi se moraš spopasti, to pa se dogaja tako nam kot tudi drugim. Moraš poiskati način, kako rešiti vse skupaj,"je še povedal Simeone, čigar moštvo tokratni krog začenja z vodilnega položaja na lestvici."Osredotočeni smo na tisto, kar je pomembno, to pa je Elche. V pokalu so dobili priložnost za igro fantje, ki skoraj niso igrali, to pa je dobro za skupino in za ekipo. Za nas je zdaj pomemben naš nasprotnik in razmišljamo o tem, kaj moramo narediti dobro, da bi ohranili to raven,"je sklenil Simeone.