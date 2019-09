Nov rasistični incident v Italiji: Odpuščen dolgoletni novinar

Luciano Passirani je bil kot novinar del italijanskega nogometa več desetletij. Nazadnjega so ga lahko ljubitelji okroglega usnja spremljali na programu TopCalcio24, kjer pa si je 80-letnik privoščil sila neokusno šalo na račun Romeluja Lukakuja . V svoji izjavi je novopečenega napadalca milanskega Interja sprva pohvalil, a je nato šel nekaj korakov predaleč: "Trenutno v Italiji ni napadalca, kakršen je Lukaku. Zelo mi je všeč. V igri ena na ena je sijajen. Ustaviš pa ga lahko le, če mu ponudiš deset banan, da jih lahko poje." Besede so nemudoma naletele na val neodobravanja. Direktor programa Fabio Ravezzani se je odločil, da Passiranija, kljub takojšnjemu opravičilu, odpusti. "Gospod Passirani je star 80 let. Želel je le pohvaliti Lukakuja, a je za to uporabil popolnoma nepremišljeno metaforo. Ne smem si dovoliti, da bi toleriral takšne napake, tudi če niso storjene nalašč," je za javnost povedal Ravezzani.



Že pred tem so bili v belgijskega napadalca usmerjeni opičji vzkliki s strani navijačev Cagliarija, ki so si nekaj podobnega privoščili tudi lani, ko je bil njihova tarča tedanji Juventusov napadalec Moise Kean. Na nedavni tekmi med Hellasom Verono in Milanom pa naj bi domači navijači z rasističnimi napevi napadli gostujočega vezistaFrancka Kessieja, poročajo pri La Gazzetti dello Sport.

Lukaku je sicer zelo dobro pričel svojo kariero na Apeninskem polotoku. Na prvih dveh tekmah proti Lecceju in Cagliariju je bil dvakrat med strelci, črno-modri pa so zabeležili dve zmagi. Na zadnji tekmi z Udinesejem 26-letnika ni bilo med strelci, a je znova odigral zelo solidno tekmo, Inter pa je še tretjič zapored prišel do zmage in je tako trenutno prva ekipa Serie A.

