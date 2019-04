Nov rasistični incident v Italiji: tokrat tarča Moise Kean

Njihova tarča je bil Juventusov mladenič Moise Kean , ki je bil ob odsotnosti poškodovanega Cristiana Ronalda prva violina v napadu stare dame. Temnopolti napadalec, rojen leta 2000, ni razočaral. Kljub neprestanemu žaljenju je tudi tokrat prišel do zadetka. V 85. minuti je iz bližine zadel za končnih 0 : 2. Prav po njegovem zadetku pa je prišlo do incidenta, ki odmeva v medijih na Apeninskem polotoku. Kean je svoj četrti zadetek v letošnji sezoni Serie A proslavil pred ti. "curvo", kjer se nahajajo najbolj vroči domači navijači. Takrat so se rasistične opazke na račun 19-letnika začele stopnjevati do te mere, da je glavni sodnik Piero Giacomelli tekmo za tri minute celo zaustavil. Posredoval je tudi Cagliarijev kapetan Luca Ceppitelli , ki je svoje navijače pozival, da prenehajo z žaljenjem, medtem ko naj bi Blaise Matuidi pri sodniku sugeriral, da tekmo dokončno prekine.

Kakorkoli, po tekmi so bila mnenja glede incidenta deljena. “Menim, da sta obe strani krivi za nastalo situacijo. Po eni strani Kean ne bi smel proslavljati zadetka na takšen način, a to ne bi smelo upravičevati rasizma s strani domačih navijačev,” je situacijo komentiral strelec prvega zadetka Leonardo Bonucci. Juventusov strateg Massimiliano Allegrije svoje puščice bolj kot v domače navijače usmeril proti vodilnim v Serie A: "Na stadionih imamo tehnologijo, ki bi nam lahko pomagala prepoznati posameznike, ki so vpleteni v te incidente. Enostavno bi se jim moralo prepovedati vstop na stadion, in to doživljenjsko. Težava je v tem, da si vodilni tega niti ne želijo."

Tekma

Povsem drugačnega mnenja je bil po tekmi Cagliarijev predsednik Tomasso Giulini, ki je dejal, da rasističnih opazk do Keanovega zadetka niti ni slišal: "Kar se je zgodilo na koncu, se je zaradi proslavljanja zadetka, ki vsekakor ni bilo ustrezno. Odziv publike bi bil isti ne glede na to, kdo proslavlja zadetek in kakšne polti je."



Tretji polčas incidenta se je nato odvil na socialnih omrežjih, kjer so podporo 19-letniku izrazili številni nogometaši. Med prvimi se je oglasil Blaise Matuidi, ki naj bi bil rasističnih opazk v Cagliariju deležen v lanski sezoni. Tik po polnoči pa je sliko svojega proslavljanja na Instagram objavil Moise Kean in zraven dodal: "Najboljši odziv na rasizem."