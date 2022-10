Nov rekord Sergia Ramosa

Za Sergia Ramosa je bila minula sobota zelo uspešna. Na tekmi, ki so jo Parižani igrali proti Troyesu, je namreč podrl kar dva rekorda. Čeprav PSG ni igral najbolj učinkovito, prejel kar tri zadetke in dvakrat lovil zaostanek, so na koncu le vknjižili nove tri točke. In novo priznanje je prejel tudi Andaluzijec, ki, odkar je novembra 2021 debitiral proti Saint-Étiennu, z aktualnimi zmagovalci francoskega prvenstva še ni doživel poraza. Kar 30 tekem je torej že neporažen. S tem je podrl rekord kluba, pred tem je bil v lasti brazilske legende Raija, ki je neporažen ostal na 29 tekmah.