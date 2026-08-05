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Nogomet

Elšnik priča rekordu? V treh sekundah prejel dva rumena kartona

Sombotel, 05. 08. 2026 09.59 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
J.B.
Nogometaši Hapoela so se čudili, a ni pomagalo.

Hapoel Be'er Sheva je na prvi tekmi tretjega kroga kvalifikacij za Ligo prvakov z 1:0 presenetila Crveno zvezdo. In to kljub dejstvu, da so Izraelci od 60. minute igrali z igralcem manj, potem ko je v razmaku treh sekund dva rumena kartona v isti akciji prejel Matan Baltaxa.

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Edini gol na tekmi je padel v 38. minuti, ko je darilo vratarja Beograjčanov Matheusa izkoristil Zahi Ahmed. V drugem polčasu je Crvena zvezda lovila vsaj izenačenje, pri čemer je zadnje pol ure imela tudi številčno prednost.

Timi Max Elšnik je obračun začel na klopi, vstopil je na začetku drugega polčasa.

Da bi prekinil protinapad gostov, je Matan Baltaxa v eni akciji kar dvakrat potegnil ročno zavoro in nasprotnika zaustavil s prekrškom s hrbta, kar se kaznuje z rumenim kartonom. Ker je to storil dvakrat, mu je glavni sodnik pokazal dva ločena rumena kartona in posledično rdečega.

Nogometaši Hapoela so se čudili, a ni pomagalo.
Nogometaši Hapoela so se čudili, a ni pomagalo.
FOTO: Profimedia

Baltaxa je moral na veliko začudenje odkorakati z zelenice stadiona Haladas Sportkomplexum v madžarskem Sombotelu.

Odločitev sodnika Jesusa Gila Manzana pa je čista kot solza, saj pravila jasno velevajo, da mora vsak tovrsten prekršek kaznovati z rumenim kartonom. Podobno se je pred nekaj sezonami zgodilo krilnemu napadalcu Arsenala Gabrielu Martinelliju, ki je moral tako predčasno z igrišča na gostovanju pri Wolverhamptonu.

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