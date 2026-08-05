Elšnik priča rekordu? V treh sekundah prejel dva rumena kartona

Edini gol na tekmi je padel v 38. minuti, ko je darilo vratarja Beograjčanov Matheusa izkoristil Zahi Ahmed. V drugem polčasu je Crvena zvezda lovila vsaj izenačenje, pri čemer je zadnje pol ure imela tudi številčno prednost.
Da bi prekinil protinapad gostov, je Matan Baltaxa v eni akciji kar dvakrat potegnil ročno zavoro in nasprotnika zaustavil s prekrškom s hrbta, kar se kaznuje z rumenim kartonom. Ker je to storil dvakrat, mu je glavni sodnik pokazal dva ločena rumena kartona in posledično rdečega.
Baltaxa je moral na veliko začudenje odkorakati z zelenice stadiona Haladas Sportkomplexum v madžarskem Sombotelu.
Odločitev sodnika Jesusa Gila Manzana pa je čista kot solza, saj pravila jasno velevajo, da mora vsak tovrsten prekršek kaznovati z rumenim kartonom. Podobno se je pred nekaj sezonami zgodilo krilnemu napadalcu Arsenala Gabrielu Martinelliju, ki je moral tako predčasno z igrišča na gostovanju pri Wolverhamptonu.
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