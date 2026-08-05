Elšnik priča rekordu? V treh sekundah prejel dva rumena kartona

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Edini gol na tekmi je padel v 38. minuti, ko je darilo vratarja Beograjčanov Matheusa izkoristil Zahi Ahmed. V drugem polčasu je Crvena zvezda lovila vsaj izenačenje, pri čemer je zadnje pol ure imela tudi številčno prednost.

Timi Max Elšnik je obračun začel na klopi, vstopil je na začetku drugega polčasa.

Da bi prekinil protinapad gostov, je Matan Baltaxa v eni akciji kar dvakrat potegnil ročno zavoro in nasprotnika zaustavil s prekrškom s hrbta, kar se kaznuje z rumenim kartonom. Ker je to storil dvakrat, mu je glavni sodnik pokazal dva ločena rumena kartona in posledično rdečega.

Nogometaši Hapoela so se čudili, a ni pomagalo. FOTO: Profimedia