Nov rojstni dan, nova štiri milijone evrov vredna 'zver' za Zlatana

Medtem ko večina ljudi za svoj rojstni dan pričakuje darila bližnjih in prijateljev, se nekdanji nogometni zvezdnik Zlatan Ibrahimović tradicionalno obdari kar sam. Letos znova ni skoparil, saj si je kupil kar štiri milijone evrov vreden avtomobil.

Že lansko leto smo poročali, da si je Zlatan Ibrahimović za 43. rojstni dan kupil še deveti Ferrari v njegovi iz leta v leto vse večji zbirki luksuznih avtomobilov. Takrat se je razveselil modela SF 90 XX Spider. Leta 2021 je kupil Ferrari Monza SP2, leto pozneje pa kar dva Ferrarija – 812 Competizione A in Daytono SP3. Leta 2023 je v svojo garažo zapeljal Purosangue.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Letos tradicije ni opustil, saj se je za 44. rojstni dan odločil za nakup kar štiri milijone evrov vrednega modela F80. Gre za najnovejši hiperavto iz Maranella, ki je bil predstavljen kot naslednik modela LaFerrari. Izdelan je bil v omejeni seriji 799 primerkov. Ima 3.0-litrski V6 motor z 900 konjskimi močmi, dodatnih 300 konjskih moči pa mu omogoča hibridni sistem, kar pomeni, da je najmočnejši Ferrari doslej s skupno kar 1.200 konjskimi močmi.