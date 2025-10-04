Svetli način
Nogomet

Nov rojstni dan, nova štiri milijone evrov vredna 'zver' za Zlatana

Milano, 04. 10. 2025 11.37 | Posodobljeno pred 42 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
M.D.
Komentarji
4

Medtem ko večina ljudi za svoj rojstni dan pričakuje darila bližnjih in prijateljev, se nekdanji nogometni zvezdnik Zlatan Ibrahimović tradicionalno obdari kar sam. Letos znova ni skoparil, saj si je kupil kar štiri milijone evrov vreden avtomobil.

Že lansko leto smo poročali, da si je Zlatan Ibrahimović za 43. rojstni dan kupil še deveti Ferrari v njegovi iz leta v leto vse večji zbirki luksuznih avtomobilov. Takrat se je razveselil modela SF 90 XX Spider. Leta 2021 je kupil Ferrari Monza SP2, leto pozneje pa kar dva Ferrarija – 812 Competizione A in Daytono SP3. Leta 2023 je v svojo garažo zapeljal Purosangue.

Letos tradicije ni opustil, saj se je za 44. rojstni dan odločil za nakup kar štiri milijone evrov vrednega modela F80. Gre za najnovejši hiperavto iz Maranella, ki je bil predstavljen kot naslednik modela LaFerrari. Izdelan je bil v omejeni seriji 799 primerkov. Ima 3.0-litrski V6 motor z 900 konjskimi močmi, dodatnih 300 konjskih moči pa mu omogoča hibridni sistem, kar pomeni, da je najmočnejši Ferrari doslej s skupno kar 1.200 konjskimi močmi.

Preberi še Zlatanu je najboljše darilo za rojstni dan kupil kdo? Zlatan!

Nov nakup je proslavil z objavo slike avtomobila na družbenih omrežjih ob zapisu: "Vse najboljše Zlatanu."

zlatan ibrahimović ferrari f80 rojstni dan
KOMENTARJI (4)

Veščec
04. 10. 2025 12.52
Izvira iz bosne.a si nebi kupu kakšnga "pristnega"bosanskega osla.takšnega,kakršen je on sam.IA,IA,IA
ODGOVORI
0 0
FONDAČ
04. 10. 2025 12.51
Strinjam se, da vrhunski športniki in tudi drugi zelo sposobni na raznih področjih imajo precej več od nas, vendar ne toliko, da se iz nas norčujejo.
ODGOVORI
0 0
Honda V-TEC
04. 10. 2025 12.32
+1
Če primerjaš onega Saneja, ki je igral pri Bayernu - ves denar je porabil za gradnjo šol, bolnišnic, vrtcov in ostale infrastrukture v domačem okolišu v Afriki, medtem ko se tipičen bosandžero preserava in poka od samopromocije. Ni čudno, da svet gre v vragu. Na eni strani gigantsko bogastvo, na drugi pa lakota , vojne in stiska.
ODGOVORI
6 5
Rožice so zacvetele
04. 10. 2025 12.25
+1
Dobra naložba, za razliko od klasičnih avtov, ki jih vozimo povprečneži, izgubljamo iz dneva v dan na vrednosti, oz. naš avto, njegovi pa Ferrariji ravno obratno, pridobivajo na vrednosti.
ODGOVORI
4 3
