Nov šerif v mestu: Inter potrdil prihod Diega Godina

"Nov šerif je v mestu," so pri Interju na družbenih omrežjih pozdravili prihod Diega Godina , ki je po več sezonah razočaranj na prestopni tržnici ena najodmevnejših okrepitev črno-modrih, za katere igra tudi ljubljanski vratar Samir Handanović . Ta bo v Urugvajcu dobil enega najtesnejših pribočnikov v obrambi, ki jo bodo tudi letos preizkušali najboljši evropski napadi, Inter si je namreč priigral vozovnico za skupinski del Lige prvakov, nato pa zamenjal trenerja: Luciana Spallettija je nasledil Antonio Conte .

O prihodu Godina v Inter je bilo prelitega veliko črnila, a so Milančani odmevno okrepitev potrdili šele s ponedeljkovim odprtjem prestopnega roka. Godin je bil kar devet sezon član Atletica, kjer je zadnjih pet let igral tudi s slovenskim reprezentančnim čuvajem mreže Janom Oblakom, bil pa je ključni člen moštva, ki je leta 2014 presenetljivo osvojilo naslov v državnem prvenstvu, na odločilni tekmi z Barcelono je Godin tudi dosegel gol za končnih 1 : 1. Z Atleticom je osvajal naslove v Ligi Evropa, španskem pokalu, španskem in evropskem superpokalu ter dvakrat zaigral v finalu Lige prvakov.

Kljub 33 letom pri Interju pričakujejo, da bo v ekipo, ki je v zadnjih sezonah slovela po razklani slačilnici, prinesel nekaj prepotrebnih vodstvenih sposobnosti, pogodba ga bo na klub vezala do leta 2022, zaslužil pa bo vsaj 4,5 milijona evrov na sezono, v primeru izpolnitve določenih ciljev pa bi mu lahko plača narasla še za 1,5 milijona. Inter je z objavo prestopa verjetno čakal tudi na konec nastopov urugvajske reprezentance na letošnji Copi Americi, kjer je Godinova reprezentanca boleče izpadla v četrtfinalu po izvajanju najstrožjih kazni proti Peruju.

GODIN