Moja boš v režiji Arde Turana: napadel pevca in se mu opravičil ‒ s pištolo!

Arda Turan je na Instagramu zanikal že skorajda filmsko zgodbo, o kateri piše več turških medijev, sramovali pa se je ne bi niti ustvarjalci priljubljene turške serije Moja boš. Tamkajšnji mediji poročajo, da je v carigrajskem nočnem klubu prišlo do pretepa, Turan pa naj bi zlomil nos pevcu Berkayu. Berkay naj bi se s Turanom, ki kot posojeni nogometaš Barcelone igra za Istanbul Basaksehir, zapletel po tem, ko je turški nogometni zvezdnik ogovoril njegovo ženo.

"Če ne bi bil poročen, takšnega dekleta ne bi izpustil," naj bi dejal Turan, nato pa je na sceno stopil Berkay, ki je ženo poslal domov, da bi se lahko s samozavestnim rojakom pogovoril na štiri oči. Ko so poleteli udarci, naj bi Turan z enim od njih zlomil nos pevcu.

'Ubij me!'

A zgodba se tu še ne konča: Turan naj bi še isto noč v bolnišnico prinesel pištolo in Berkayu rekel: "Nisem vedel, da je tvoja žena. Žal mi je, kar ubij me!"

Kot že rečeno je Turan zanikal poročanja medijev, a ne samega dogodka, je pa dejal, da vsega skupaj niso zakuhala vprašanja "časti in čistosti".

Rekordnih 16 tekem kazni zaradi odrivanja sodnika

"Rad bi podal izjavo glede novic v časopisih,"je v zgodbi na Instagramu objavil nekdanji član Galatasaraya in madridskega Atletica."Prišlo je do prerekanja na moj prost dan, ki sem ga preživel s prijatelji, a ni šlo za čast in čistost, kot so poročali. Ni mogoče, da bi bilo temu tako."

V domačem Carigradu Turan igra od januarja, ko ga je tja za dve leti in pol poslala Barcelona, pri kateri je povsem izpadel iz kombinacij trenerjev Luisa Enriquejain kasneje Ernesta Valverdeja. Maja je bil nato izključen zaradi tega, ker je odrinil stranskega sodnika, Turška nogometna zveza pa mu je izrekla rekordno kazen 16 tekem prepovedi igranja, ki so jo kasneje znižali na deset tekem.

Precej "vroče" je bilo tudi ob slovesu Turana od turške reprezentance, 31-letnik je zanjo zbral okroglih sto nastopov, po tekmi v Skopju pa je lani napadel novinarja, zaradi česar so ga izključili iz izbrane vrste. Zadnjič je tako zanjo "nastopil" na novinarski konferenci v Portorožu, kjer se je po pristanku v Trstu turška reprezentanca pripravljala na naslednjo tekmo, a kot že rečeno brez suspendiranega nogometaša, ki je z najnovejšim incidentom v domovini še dodatno umazal svoje ime.