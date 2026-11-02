Nov škandal Infantina: pregrešno drag luksuz in odplačilo davkov

Gianni Infantino, čigar letna plača znaša približno šest milijonov dolarjev, se je leta 2023 iz Švice preselil v Miami, kjer se je pripravljal na organizacijo poletnega mundiala. Fifa je sicer uvedla mehanizem davčne izravnave, s katerim naj bi preprečila, da bi bili zaposleni, ki so se zaradi dela pri organizaciji prvenstva preselili v ZDA, zaradi tamkajšnjih davčnih obveznosti finančno prikrajšani ali neupravičeno privilegirani.
Toda po poročanju obeh časnikov je bil ta mehanizem namenjen zaposlenim v Fifi, ne pa izvoljenim funkcionarjem, med katere spada tudi predsednik te organizacije. Kljub temu je maja 2024 poseben tričlanski odbor, pristojen za določanje prejemkov najvišjih funkcionarjev Fife, odobril predlog, da se Infantinu povrnejo vsi dodatni davčni stroški, povezani s selitvijo v ZDA.
Odločitev so sprejeli na sestanku v Bangkoku, vendar je niso vključili v uradne dokumente organizacije, kar odpira vprašanja o njeni pravni in postopkovni podlagi ter transparentnosti odločanja. Pomembno vlogo pri obravnavi te ugodnosti je imel švicarski računovodja in pravnik Bruno Chiomento, predsednik odbora ter vodja Fifinega oddelka za upravljanje, skladnost poslovanja in revizijo. Z Infantinom naj bi bila prijatelja že približno 20 let.
Chiomento je bil po poročanju medijev tudi sam deležen posebnih ugodnosti znotraj Fife. Med mundialom je imel kot edini predsednik katerega od odborov Fife VIP-akreditacijo, ki mu je omogočala izbiro tekem, ki si jih je želel ogledati, ter dostop do posebnih čarterskih letov Fife. Posebnost je tudi njegova letna nagrada v višini 250.000 švicarskih frankov (272.000 evrov). Medtem ko so drugi predsedniki odborov plačani v ameriških dolarjih, Chiomento prejema plačilo v švicarski valuti. Sprememba valute naj bi mu zaradi tečajne razlike prinesla približno 50.000 dolarjev (44.600 evrov) dodatnega letnega prihodka.
Preiskava New York Timesa razkriva tudi druge ugodnosti, ki jih uživajo Infantino in člani njegovega najožjega kroga. Med SP 2026 je za varnost predsednika Fife in njegove žene skrbelo zasebno varnostno podjetje GRIZ Global Solutions. Dnevno plačilo za posameznega varnostnika je znašalo 1300 dolarjev (1160 evrov), pri čemer stroški najema vozil in voznikov niso bili vključeni. Nekateri sodelavci in družinski člani so imeli tudi privilegiran dostop do tekem in posebnih čarterskih letov.
Dodatna vprašanja so sprožile spremembe statuta Fife in pravilnika o prejemkih najvišjih funkcionarjev, sprejete pred SP. Te so razširile predsednikova pooblastila in mu zagotovile dodatne ugodnosti. Novi pravilnik je med drugim omilil omejitve glede daril, VIP-vstopnic in uporabe zasebnih letal ter razširil možnosti financiranja predsednikovega bivanja.
Fifa že zdaj za najem hiše v Miamiju plačuje približno 600.000 dolarjev (535.000 evrov) na leto, pred tem pa je Infantinu zagotavljala tudi stanovanje v Švici in nastanitev v Parizu. V Fifi so zavrnili očitke o nepravilnostih in zatrdili, da so bile vse odločitve sprejete v skladu z notranjimi predpisi in veljavno zakonodajo. Dodali so, da so izplačila najvišjim funkcionarjem podvržena neodvisni reviziji.
Nova razkritja prihajajo v času, ko se Infantino sooča tudi s kritikami zaradi tesnih odnosov z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom, poslovnih potez Fife in prizadevanj za dodelitev organizacije mundiala Savdski Arabiji. Položaj Infantina je dodatno obremenilo razkritje o tajnih pogovorih glede prodaje dela pravic za SP podjetju, povezanemu z zetom ameriškega predsednika Donalda Trumpa, Jaredom Kushnerjem.
Infantino se bo 18. marca v kanadskem Vancouvru potegoval za nov, četrti mandat na čelu Fife. Za zdaj je edini javno napovedani kandidat na predsedniških volitvah. Najnovejša razkritja tako odpirajo nova vprašanja o finančnih ugodnostih vodilnih funkcionarjev, preglednosti odločanja in upravljanju krovne svetovne nogometne organizacije, ki je po korupcijskem škandalu leta 2015 napovedala obsežne reforme za večjo transparentnost.
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