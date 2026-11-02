Nov škandal Infantina: pregrešno drag luksuz in odplačilo davkov

Gianni Infantino, čigar letna plača znaša približno šest milijonov dolarjev, se je leta 2023 iz Švice preselil v Miami, kjer se je pripravljal na organizacijo poletnega mundiala. Fifa je sicer uvedla mehanizem davčne izravnave, s katerim naj bi preprečila, da bi bili zaposleni, ki so se zaradi dela pri organizaciji prvenstva preselili v ZDA, zaradi tamkajšnjih davčnih obveznosti finančno prikrajšani ali neupravičeno privilegirani.

Toda po poročanju obeh časnikov je bil ta mehanizem namenjen zaposlenim v Fifi, ne pa izvoljenim funkcionarjem, med katere spada tudi predsednik te organizacije. Kljub temu je maja 2024 poseben tričlanski odbor, pristojen za določanje prejemkov najvišjih funkcionarjev Fife, odobril predlog, da se Infantinu povrnejo vsi dodatni davčni stroški, povezani s selitvijo v ZDA.

Odločitev so sprejeli na sestanku v Bangkoku, vendar je niso vključili v uradne dokumente organizacije, kar odpira vprašanja o njeni pravni in postopkovni podlagi ter transparentnosti odločanja. Pomembno vlogo pri obravnavi te ugodnosti je imel švicarski računovodja in pravnik Bruno Chiomento, predsednik odbora ter vodja Fifinega oddelka za upravljanje, skladnost poslovanja in revizijo. Z Infantinom naj bi bila prijatelja že približno 20 let.

Chiomento je bil po poročanju medijev tudi sam deležen posebnih ugodnosti znotraj Fife. Med mundialom je imel kot edini predsednik katerega od odborov Fife VIP-akreditacijo, ki mu je omogočala izbiro tekem, ki si jih je želel ogledati, ter dostop do posebnih čarterskih letov Fife. Posebnost je tudi njegova letna nagrada v višini 250.000 švicarskih frankov (272.000 evrov). Medtem ko so drugi predsedniki odborov plačani v ameriških dolarjih, Chiomento prejema plačilo v švicarski valuti. Sprememba valute naj bi mu zaradi tečajne razlike prinesla približno 50.000 dolarjev (44.600 evrov) dodatnega letnega prihodka.