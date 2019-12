Nov škandal na pomolu: 'Nikoli nisem slišal za Silasa Wamangituka'

Za kaj pravzaprav gre? Nogometaš Demokratične republike Kongo Silas Wamangituka je v lanski sezoni nastopal za francoskega drugoligaša Paris FC, od koder je poleti za osem milijonov evrov odškodnine prestopil v predstavnika nemške bundeslige Stuttgarta. Toda omenjeni prestop je pri glavnih predstavnikih uglednega francoskega športnega časnika L'Equipe 'prebudil' sum, tako da so tamkajšnji novinarji celo prišli do dokumentacije, ki razkriva, da se dotični nogometaš Silas Wamangituka v resnici imenuje Silas Mvumpa Katompa , ki ni bil rojen 6. oktobra 1999, ampak leto dni poprej. Obtožbe na račun mladega nogometaša je podal predsednik kongovskega kluba FC MK Eteture, kjer je Mvumpa Katompa naredil prve nogometne korake. Prvi človek omenjenega kluba trdi, da si je njegov mlajši rojak dal spremeniti ime in datum rojstva pred lanskim podpisom pogodbe za francoskega tretjeligaša Ales.

Nikoli ni slišal za to ime

Da bo pravici zadoščeno, pa se je z izjavo za L'Equipe oglasil še Silasov trener iz DR Konga Christian Nsengi-Biembe, ki je zgroženo dejal: "Tako je, slišali smo za ta primer. Še posebej smo se začudili, ko je zaprosil za politični azil. In tu se je začela kalvarija s ponaredbo dokumentov. oziroma natančneje povedano - z lažno identiteto. Zdaj vsi čakamo, da izvemo pravo resnico. Ena stvar pa drži kot pribita, in sicer da nikoli nisem slišal za osebo z imenom Silas Wamangituka."



Kljub dejstvu, da se zaenkrat iz vrst Stuttgarta še niso oglasili, gre verjeti, da so (vsaj) seznanjeni s tem, da je preiskava v polnem teku ...