Nov škandal: Neimenovan angleški zvezdnik na stranišču užival kokain

Večina britanskih medijev, tudi tisti ugledni, ne zgolj tabloidi, danes poročanju o dopinškem škandalu, ki bi lahko dodobra pretresel angleški nogomet. Novinarji časopisa The Sun naj bi pridobili fotografije in posnetke nogometaša, ki je med božičnimi prazniki na javnem mestu užival kokain. Njegova identiteta zaenkrat ostaja skrivnost, a britanski BBC že poroča, da je angleška nogometna zveza (F.A.) odprla preiskavo in prosi vse, ki vedno več, da to informacijo tudi delijo.

"Vsi govorijo zgolj o tem. To ni bila klubska božična zabava, to je bilo zgolj druženje po tekmi. Nekaj kozarčkov in domov spat. Nekdo pa je izstopal. Najprej smo mislili, da je zgolj malce preveč popil, nato pa so ga videli, kako na stranišču uživa kokain. Njegova čeljust je poskakovala in zelo slabo je izgledal," je dejal neimenovan vir, ki ga citirajo pri The Sun. "Ni bil zgolj pijan in trener je bil ogorčen, ko ga je videl in ga lastnoročno odvlekel do taksija, da bi ga spravil domov," nadaljuje ta vir, ki ga navajajo britanski mediji. "Že celotno sezono je veliko slabe volje in nesoglasji v slačilnici in takšen dogodek ne pomaga," še doda in tako jasno namigne, da gre za enega iz med igralcev, ki igra v klubu, ki se bori za obstanek, ali pa je v spodnjem delu lestvice Premier League.