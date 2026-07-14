Nov škandal trese Belgijo: Courtois sploh ni poškodovan

Samo nekaj dni po bolečem izpadu z letošnjega mundiala je v Belgiji izbruhnil velik škandal. Viri blizu Real Madrida so uradno potrdili, da izkušeni belgijski vratar nima nikakršnih težav z domnevno poškodbo stegenske mišice in da so podrobnejši zdravniški pregledi pokazali, da je že v tem trenutku pripravljen za največje napore.

Thibaut Courtois torej ni poškodovan. V klubskem medicinskem centru Valdebebasu je opravil podrobne zdravniške preglede in z njim je vse v najlepšem redu. Odhaja že na načrtovani letni dopust, h klubskim treningom v španski prestolnici pa se bo vrnil konec julija, navaja vir iz Španije. Tamkajšnji mediji poročajo, da je Courtois dejansko želel stisniti zobe in končati tekmo proti Španiji (1:2), vendar je bil selektor Rudy García odločen, da ga zamenja, kar se je izkazalo za usodno potezo za Belgijce.

Nezadovoljen z razvojem dogodkov in odnosom v reprezentanci je Courtois že sprejel radikalno odločitev, ki bo belgijsko nogometno zvezo še dodatno pretresla. Izjemni vratar se je namreč odločil, da si vzame enoletni premor od reprezentančnega nogometa. Courtois selektorju ne bo na voljo za prihajajoče tekme v Ligi narodov, v izbrano vrsto pa se načrtuje vrniti šele ob začetku kvalifikacijskega ciklusa za Evropsko prvenstvo leta 2028.