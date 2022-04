Aktualni prvak 'padel' na gostovanju pri Mallorci, Real do novih treh točk

Nogometaši Atletico Madrida so doživeli osmi poraz v španskem prvenstvu. Na gostovanju na Balearih so morali priznati premoč Mallorci, ki je z zadetkom Vedata Muriqija z bele točke prišla do dragocenih treh točk v boju za obstanek v elitni konkurenci. Madridski Real je po odlični predstavi na Stamford Bridgeu sredi tedna v prvi četrtfinalni tekmi Lige prvakov storil pomemben korak k osvojitvi naslova španskega prvaka, potem ko je na domačem igrišču z izidom 2:0 ugnal moštvo Getafeja.

icon-expand Statistika tekme: Mallorca vs. Atletico Madrid FOTO: Sofascore.com Atletico Madrid je tako prekinil serijo šestih zmag v La ligi in doživel boleč udarec v boju za eno od prvih štirih mest, ki prinašajo sodelovanje v Ligi prvakov v naslednji sezoni. Njegov neposredni tekmec Betis je danes v gosteh premagal Cadiz (2:1), tako da na petem mestu za zasedbo Jana Oblaka zaostaja zgolj eno točko. Atleti so po obrambni predstavi sredi tedna v Ligi prvakov odigrali še eno skromno tekmo. Izrazitih priložnosti za zadetek niso imeli, Jan Oblak pa je moral po žogo v mrežo v 68. minuti, ko je kosovski napadalec Vedat Muriqi učinkovito izvedel najstrožjo kazen. icon-expand Statistika tekme: Real Madrid vs. Getafe FOTO: Sofascore.com Mallorca je prekinila niz sedmih porazov in po 53 dneh dosegla zadetek na svojem stadionu. S sedmo zmago v sezoni je zapustila območje izpada oziroma zadnja tri mesta, ki vodijo v nižjo kategorijo. Vodilni Real Madrid je proti mestnemu tekmecu Getafeju upravičil vlogo favorita, tako da ima znova dvanajst točk prednosti pred najbližjim zasledovalcem Sevillo. V 38. minuti je zadel Casemiro, v 68. pa Lucas Vazquez. Špansko državno prvenstvo, 31. krog, izidi dosedanjih tekem:

Sevilla – Granada 4:2 (1:1)

Cadiz – Betis 1:2 (0:0)

Mallorca – Atletico Madrid 1:0 (0:0)

(Jan Oblak je vseh 90 minut branil za Atletico.)

Villarreal – Athletic Bilbao 1:1 (0:1)

Real Madrid – Getafe 2:0 (1:0)