Nov spodrsljaj Barcelone: Osasuna v zaključku tekme do točke

To je bila po porazih z Betisom in münchenskim Bayernom v Ligi prvakov tretja zaporedna tekma Barcelone brez zmage. Če pa upoštevamo, da so Katalonci na zadnjih 11 tekmah v vseh tekmovanjih slavili zgolj trikrat, je statistika (ne)uspešnosti še bolj porazna.

Čeprav tokratni domači nasprotnik varovancev trenerja Xavija Hernandeza, moštvo Osasune, ni eden od tistih, ki bi se ga morala Barcelona bati, je očitno za trenutno razglašeno katalonsko zasedbo tudi ta (pre)velik zalogaj. Gostje so sicer dvakrat vodili, z 0:1 in 1:2, a so bili nogometaši iz Pamplone za srčno in borbeno igro nagrajeni z zadetkom Chimyja Avile štiri minute pred koncem obračuna za končnih 2:2.

'Barco' je v začetno vodstvo z zadetkom v 12. minuti popeljal Nico Gonzales. Veselje gostov se še ni dodobra poleglo, ko so domači vrnili udarec; le dve minuti pozneje je na 1:1 izenačil David Garcia. To je bil tudi izid prvih 45 minut dvoboja. V nadaljevanju, natančneje v 49. minuti, je v dresu Barcelone zablestel komaj 19-letni marokanski napadalec Abdessamad Ezzalzouli. Slednji je znova prinesel prednost svojemu moštvu (1:2), ki je vse do zaključka dvoboja uspešno odbijalo vse napade Osasune; vse do 86. minute, ko je že omenjeni Avila postavil končni izid 2:2.

V zgodnje popoldanskem terminu je Villareal na domači zelenici z izidom 2:1 ugnal Rayo Vallecano.

Špansko državno prvenstvo, 17. krog (nedeljske tekme), izidi:

Villarreal - Rayo Vallecano 2:0 (2:0)

Osasuna - Barcelona 2:2 (1:1)