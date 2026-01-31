Nov spodrsljaj Bayerna, tekmo odločil hrvaški čudežni deček

Hamburg je po strelu iz bele pike v vodstvo popeljal Fabio Vieira, izid pa je še pred odhodom na odmor poravnal Harry Kane. V drugem polčasu je za preobrat poskrbel Luis Diaz, končni izid pa je postavil osrednji branilec Luka Vušković.
Leta 2007 rojeni Splitčan je domovino zapustil lani poleti, ko je Tottenham v zameno zanj Hajduku nakazal 11 milijonov evrov. Londonski velikan je mladeniča za letošnjo sezono poslal na posojo v Nemčijo, kjer Vušković nase opozarja že od začetka sezone. Navijači so ga izglasovali za najboljšega igralca prvega dela sezone nemškega prvenstva, poleg tega pa je prejel nagrado za najlepši gol leta 2025 v Bundesligi.
Eintracht Frankfurt je v petek za novega glavnega trenerja potrdil Španca Alberta Riero, novico o odhodu 43-letnika s klopi Celja so potrdili tudi v vodstvu slovenskega prvaka. Riera bo nasledil Dina Toppmöllerja, ki ga je nemški klub odpustil 18. januarja. Riera bo v Frankfurtu naloge prevzel v ponedeljek, pred prihodom Španca pa je njegova bodoča ekipa doživela nov poraz.
Bayer je z dvema goloma ob koncu prvega dela prišel do prednosti, za domače je znižal Robert Koch, a so nato po drugem rumenem kartonu Ellyesa Shkirija igrali le z desetimi, kar so gostje v sodnikovem dodatku izkoristili za potrditev zmage s 3:1.
Bundesliga, 20. krog, sobota, 31. 1. 2026, izidi:
Eintracht Frankfurt - Bayer Leverkusen 1:3 (0:2)
Augsburg - St. Pauli 2:1 (1:1)
Leipzig - Mainz 1:2 (1:1)
Hoffenheim - Union Berlin 3:1 (2:0)
Werder Bremen - Borussia Mönchengladbach 1:1 (0:0)
Hamburg - Bayern München 2:2 (1:1)
