Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Liga prvakov Nogomet Futsal Košarka Borilni športi Odbojka Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Nogomet

Nov spodrsljaj Bayerna, tekmo odločil hrvaški čudežni deček

Hamburg, 31. 01. 2026 21.00 pred 56 minutami 2 min branja 1

Avtor:
A.M. STA
Hamburger - Bayern München

Potem ko je Bayern München v prejšnjem krogu Bundeslige vknjižil prvi ligaški poraz v sezoni, so zdaj še drugič zapored negativno presenetili. V 20. krogu tekmovanja so v Hamburgu remizirali z 2:2, prvo ime tekme pa je bil 18-letni hrvaški branilec Luka Vušković.

Hamburg je po strelu iz bele pike v vodstvo popeljal Fabio Vieira, izid pa je še pred odhodom na odmor poravnal Harry Kane. V drugem polčasu je za preobrat poskrbel Luis Diaz, končni izid pa je postavil osrednji branilec Luka Vušković.

Leta 2007 rojeni Splitčan je domovino zapustil lani poleti, ko je Tottenham v zameno zanj Hajduku nakazal 11 milijonov evrov. Londonski velikan je mladeniča za letošnjo sezono poslal na posojo v Nemčijo, kjer Vušković nase opozarja že od začetka sezone. Navijači so ga izglasovali za najboljšega igralca prvega dela sezone nemškega prvenstva, poleg tega pa je prejel nagrado za najlepši gol leta 2025 v Bundesligi.

Harry Kane in Luka Vušković na tekmi Hamburg - Bayern München
Harry Kane in Luka Vušković na tekmi Hamburg - Bayern München
FOTO: AP

Eintracht Frankfurt je v petek za novega glavnega trenerja potrdil Španca Alberta Riero, novico o odhodu 43-letnika s klopi Celja so potrdili tudi v vodstvu slovenskega prvaka. Riera bo nasledil Dina Toppmöllerja, ki ga je nemški klub odpustil 18. januarja. Riera bo v Frankfurtu naloge prevzel v ponedeljek, pred prihodom Španca pa je njegova bodoča ekipa doživela nov poraz.

Bayer je z dvema goloma ob koncu prvega dela prišel do prednosti, za domače je znižal Robert Koch, a so nato po drugem rumenem kartonu Ellyesa Shkirija igrali le z desetimi, kar so gostje v sodnikovem dodatku izkoristili za potrditev zmage s 3:1.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Bundesliga, 20. krog, sobota, 31. 1. 2026, izidi:

Eintracht Frankfurt - Bayer Leverkusen 1:3 (0:2)

Augsburg - St. Pauli 2:1 (1:1)

Leipzig - Mainz 1:2 (1:1)

Hoffenheim - Union Berlin 3:1 (2:0)

Werder Bremen - Borussia Mönchengladbach 1:1 (0:0)

Hamburg - Bayern München 2:2 (1:1)

nogomet bundesliga bayern luka vušković

Milanu uspel veliki met: Maignan podaljšal pogodbo

  • 1
  • 2
  • 3-LBX
  • 5 - UX
  • 4 -NX
  • 6-RX
  • 7 - RZ
  • 9 LM
  • 8
KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
RUBEŽ
31. 01. 2026 21.55
Izgleda rahla kriza. Pa nič hudega. Razlika je v točkah še velika. Čeprav bi jaz takoj menjsl CL za dve sezoni brez naslova v bundesligi.
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
Stare vrednote, ki še vedno oblikujejo boljši svet
Ko otrok podeduje obraz, ki ga starš nima več
Ko otrok podeduje obraz, ki ga starš nima več
Kako ukiniti nočno hranjenje brez joka? Koraki za nežno odvajanje
Kako ukiniti nočno hranjenje brez joka? Koraki za nežno odvajanje
Kako preživeti izgubo otroka: Zgodba o žalovanju, ljubezni in podpori
Kako preživeti izgubo otroka: Zgodba o žalovanju, ljubezni in podpori
zadovoljna
Portal
Veljala za najlepšo, danes je neprepoznavna
Dnevni horoskop: Ribe bodo sanjarile, škorpijoni bodo občutljivi
Dnevni horoskop: Ribe bodo sanjarile, škorpijoni bodo občutljivi
Melania v filmu spregovori tudi o pokojni mami
Melania v filmu spregovori tudi o pokojni mami
Slovenska študentka osvaja Balkan
Slovenska študentka osvaja Balkan
vizita
Portal
Skrito opozorilo v črevesju, ki lahko poveča tveganje za nastanek raka
Vitamin, ki lahko izboljša vaš prebavni ritem: nova spoznanja raziskovalcev
Vitamin, ki lahko izboljša vaš prebavni ritem: nova spoznanja raziskovalcev
Znanstveniki odkrivajo možnost pomlajevanja imunskega sistema
Znanstveniki odkrivajo možnost pomlajevanja imunskega sistema
Res potrebujete razstrupljanje?
Res potrebujete razstrupljanje?
cekin
Portal
Zakaj je pomembno, kje hranite denarnico
Shaq: Nismo bogati. Jaz sem bogat.
Shaq: Nismo bogati. Jaz sem bogat.
Ali se lov na popuste res splača?
Ali se lov na popuste res splača?
Koliko danes stane večerja za dva v Evropi?
Koliko danes stane večerja za dva v Evropi?
moskisvet
Portal
Ste vedeli? Ljudje nismo edini, ki jih socialna omrežja poneumljajo
Hujšanje za moške: Recite stop dietam!
Hujšanje za moške: Recite stop dietam!
Nekoč bomo verjeli, da smo edini v vesolju
Nekoč bomo verjeli, da smo edini v vesolju
Nevarna vrsta raka, za katero vse pogosteje zbolevajo mladi
Nevarna vrsta raka, za katero vse pogosteje zbolevajo mladi
dominvrt
Portal
To se zgodi, če olje zlijete v kuhinjsko korito
Kako pravilno presaditi spatifil, da ohranite njegovo zdravje
Kako pravilno presaditi spatifil, da ohranite njegovo zdravje
5 predmetov, ki vsebujejo mikroplastiko, pa se tega sploh ne zavedamo
5 predmetov, ki vsebujejo mikroplastiko, pa se tega sploh ne zavedamo
Triki za pranje perila, ki v resnici ne delujejo
Triki za pranje perila, ki v resnici ne delujejo
okusno
Portal
Pecivo Lambada: čudovito kremasta, a zelo osvežujoča sladica
Mehko in hrustljavo: popolno testo za pico
Mehko in hrustljavo: popolno testo za pico
Svinjska ribica na tri načine: pečena v pečici, v omaki in nadevana
Svinjska ribica na tri načine: pečena v pečici, v omaki in nadevana
Krofi malo drugače: 7 receptov za bolj zdrave in ustvarjalne različice
Krofi malo drugače: 7 receptov za bolj zdrave in ustvarjalne različice
voyo
Portal
Tisti čudni občutek
Kmetija
Kmetija
Kdo je Melania Trump?
Kdo je Melania Trump?
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1506