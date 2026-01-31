Nov spodrsljaj Bayerna, tekmo odločil hrvaški čudežni deček

Hamburg je po strelu iz bele pike v vodstvo popeljal Fabio Vieira, izid pa je še pred odhodom na odmor poravnal Harry Kane. V drugem polčasu je za preobrat poskrbel Luis Diaz, končni izid pa je postavil osrednji branilec Luka Vušković.

Leta 2007 rojeni Splitčan je domovino zapustil lani poleti, ko je Tottenham v zameno zanj Hajduku nakazal 11 milijonov evrov. Londonski velikan je mladeniča za letošnjo sezono poslal na posojo v Nemčijo, kjer Vušković nase opozarja že od začetka sezone. Navijači so ga izglasovali za najboljšega igralca prvega dela sezone nemškega prvenstva, poleg tega pa je prejel nagrado za najlepši gol leta 2025 v Bundesligi.