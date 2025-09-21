Nov spodrsljaj Oblaka in soigralcev: na Majorki le do točke

Atletico Madrid je v tej sezoni premagal le Villarreal, poleg remija proti Mallorci prišel do točke še proti Alavesu in Elcheju, izgubil pa proti Espanyolu. Trenutno je s šestimi točkami in razliko v danih in prejetih zadetkih 6:5 na skromnem 12. mestu. Mallorca je še precej nižje, saj je proti colchonerosom prišla šele do druge točke v letošnji sezoni.

Madridčani so imeli v 14. minuti na voljo najstrožjo kazen, ki jo je zapravil povratnik po lažji poškodbi Julian Alvarez. V 62. minuti je Diego Simeone opravil trojno zamenjavo, med drugimi je v igro vstopil tudi Alexander Sorloth, ki je bil deset minut kasneje izključen zaradi grobega prekrška.

Kljub igralcu manj je Atletico sedem minut kasneje prek Conorja Gallagherja prišel do prednosti, minimalnega vodstva pa niso uspeli zadržati do zadnjega žvižga glavnega sodnika. V 85. minuti je končni izid postavil Vedat Muriqi.