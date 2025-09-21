Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakov NogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriLjubezen po domačeGospod profesorMasterChefPrijavi se Voyo
Nogomet

Nov spodrsljaj Oblaka in soigralcev: na Majorki le do točke

Majorka, 21. 09. 2025 18.43 | Posodobljeno pred 13 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
A.M.
Komentarji
2

Atletico Madrid je po petih tekmah španskega prvenstva pri šestih točkah. Za tretji remi sezone so odpotovali na Majorko, kjer so hitro zapravili enajstmetrovko, nato z igralcem manj uspeli zadeti, v končnici tekme pa prejeli zadetek za končnih 1:1.

Statistika tekme Mallorca - Atletico Madrid
Statistika tekme Mallorca - Atletico Madrid FOTO: Sofascore.com

Atletico Madrid je v tej sezoni premagal le Villarreal, poleg remija proti Mallorci prišel do točke še proti Alavesu in Elcheju, izgubil pa proti Espanyolu. Trenutno je s šestimi točkami in razliko v danih in prejetih zadetkih 6:5 na skromnem 12. mestu. Mallorca je še precej nižje, saj je proti colchonerosom prišla šele do druge točke v letošnji sezoni.

Madridčani so imeli v 14. minuti na voljo najstrožjo kazen, ki jo je zapravil povratnik po lažji poškodbi Julian Alvarez. V 62. minuti je Diego Simeone opravil trojno zamenjavo, med drugimi je v igro vstopil tudi Alexander Sorloth, ki je bil deset minut kasneje izključen zaradi grobega prekrška.

Kljub igralcu manj je Atletico sedem minut kasneje prek Conorja Gallagherja prišel do prednosti, minimalnega vodstva pa niso uspeli zadržati do zadnjega žvižga glavnega sodnika. V 85. minuti je končni izid postavil Vedat Muriqi.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

La Liga, 5. krog, nedelja, 21.9.2025, izidi:

Rayo Vallecano - Celta Vigo 1:1 (0:0)
De Frutos 65.; Iglesias 49.

Mallorca - Atletico Madrid 1:1 (0:0)
Muriqi 85.; Gallagher 79.
RK: Sorloth 72.

nogomet la liga atletico madrid jan oblak
Naslednji članek

Na tekmi med Muro in Radomljami brez zadetkov

KOMENTARJI (2)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
cripstoned
21. 09. 2025 18.57
+1
Se levante...potem pa pridemo dragi atleti...mascevanje je sladko..vemo kako so lani pokradi real na metropolitanu...letos jim se sodniki in var ter tebas ne bodo pomagali..
ODGOVORI
1 0
cripstoned
21. 09. 2025 18.56
+1
Tudi varcelona bi morala izgubiti otvoritveno tekmo proti mallorci ampak kaj ko jim je sodnik priznal 2 neregularna gola in senkal rdeci karton raphinhi...2:0 za varco v krajah v tej sezoni ...danes nova proti getafeju saj so za sodnika bengoexteo ze poskrbeli...
ODGOVORI
1 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriLjubezen po domačeGospod profesorMasterChefPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1256