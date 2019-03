Nov spor na potapljajoči se barki: Ramos v slačilnici nad Pereza

Po nekaterih informacijah je vodstvo Reala že vzpostavilo stik z v Madridu nekoč že zelo vplivnim in aktivnim agentom Jorgejem Mendesem, ki zastopa interese Joseja Mourinha. Real je sicer po zadnjih zdravniških pregledih dobil nove slabe novice v obliki poškodb branilca Daniela Carvajala in napadalnega vezista Lucasa Vazqueza, ki bosta počivala najmanj en mesec.

Španski športni dnevnik AS je na svoji spletni strani objavil podrobnosti "glasnega pogovora" v slačilnicah stadiona Santiago Bernabeu, kjer je madridski Real v torek položil orožje pred nizozemskim Ajaxom in z visokim porazom (1:4) ostal brez možnosti za naskok na četrto zaporedno in skupno 14. evropsko trofejo.

Sprla naj bi se predsednik belega baleta Florentino Perezin kapetan članske ekipe Sergio Ramos, ki sicer proti Amsterdamčanom ni igral, saj je na prvem medsebojnem obračunu namerno dobil rumeni karton in mora še odslužiti eno dodatno tekmo suspenza.

TEKMA

Ramos ga je okrivil za katastrofo pred celotno slačilnico

"Florentino je pričakal igralce v slačilnici in jih oštel za njihovo obnašanje med tekmo. Ko so minevale minute, je ton postajal vedno ostrejši, govoril je o pomanjkanju predanosti, prevelikemu številu prostih dni, uporabil je tudi pridevnik 'sramotno'," piše dnevnik ASin dodaja:

"Takrat mu je Ramos odgovoril in ga obtožil, da je on skupaj z upravnim odborom kriv slabega načrtovanja in ga okrivil za katastrofo. 'Ti me plačaj in jaz bom odšel,' je sredi prerekanja dejal kapetan. Vsa ekipa je bila priča prepiru."

'Odnos z Mourinhom je ničen'

Nato je sledil sestanek Pereza s sodelavci, o katerem smo že pisali, trajal pa naj bi do poldruge ure zjutraj. Na mizi je bila bojda tudi zamenjava glavnega trenerja Santiaga Solarija, čigar naslednik bi lahko postal Jose Mourinho. Nekdanji trener Reala, Benfice, Uniaa de Leirie, Porta, Chelseaja, milanskega Interja in nazadnje Manchester Uniteda bo po nekaterih trditvah z Otoka "skoraj stoodstotno" Solarijev naslednik na Bernabeuu, so zapisali pri dnevniku The Telegraph.

RAMOS

"Mourinhov odnos z Ramosom je ničen. Prišlo je do razhajanj glede tega, kako bo (Mourinho, op. a.) shajal z ekipo ob morebitnem povratku, na koncu pa niso sprejeli nobene odločitve, čeprav bi lahko do tega prišlo v naslednji urah," dodaja AS, ki je že poročal, da želi Perez trenerja Solarija zamenjati do konca tedna.

