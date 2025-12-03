Nov svetovni rekord? Nogomet na 1800 metrih nad zemljo

V videoposnetku, ki ga je Sergej Bojcov delil na Instagramu, je na improviziranem igrišču več igralcev igralo nogomet s padali na hrbtu. Po koncu igre so igralci skočili z igrišča in razprli padala.

Bojcov trdi, da je s tem dosežkom postavil tudi svetovni rekord. "Postavili smo nov svetovni rekord. Prva nogometna tekma z balonom na vroči zrak na višini 1800 metrov," je zapisal v opisu objave.

To ni prvič, da se je Bojcov lotil podobnega podviga. Že prej je delil posnetke športnih vragolij na višini 1500 metrov. Svoje športne veščine je preizkusil tudi v drugih disciplinah na balonih, med drugim v boksu in namiznem tenisu na višini kar 2450 metrov.