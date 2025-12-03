Svetli način
Nov svetovni rekord? Nogomet na 1800 metrih nad zemljo

Ljubljana, 03. 12. 2025 17.10 | Posodobljeno pred 1 uro

S.V.
Ruski ekstremni športnik Sergej Bojcov je organiziral nogometno tekmo na platformi, obešeni pod balonom na vroči zrak, na višini kar 1800 metrov. Podvig, ki je navdušil tako nogometne navdušence kot ljubitelje adrenalina, je hitro postal spletna senzacija.

V videoposnetku, ki ga je Sergej Bojcov delil na Instagramu, je na improviziranem igrišču več igralcev igralo nogomet s padali na hrbtu. Po koncu igre so igralci skočili z igrišča in razprli padala.

Bojcov trdi, da je s tem dosežkom postavil tudi svetovni rekord. "Postavili smo nov svetovni rekord. Prva nogometna tekma z balonom na vroči zrak na višini 1800 metrov," je zapisal v opisu objave.

To ni prvič, da se je Bojcov lotil podobnega podviga. Že prej je delil posnetke športnih vragolij na višini 1500 metrov. Svoje športne veščine je preizkusil tudi v drugih disciplinah na balonih, med drugim v boksu in namiznem tenisu na višini kar 2450 metrov.

nogomet podvig
Bananistanec
03. 12. 2025 18.33
Mir pred navijači
03. 12. 2025 18.00
Nic od nic.
03. 12. 2025 17.54
🤣🤣🤣...in to so uspeli Rusi...ki imajo samo lopate...🤣🤣🤣🤣
03. 12. 2025 17.36
OK, samo , da niso blizu belgijskih letališč
03. 12. 2025 17.27
Norci 👌
