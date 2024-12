Guardiola ne najde izhoda iz globoke krize

Manchester City še kar ne najde poti iz hude rezultatske krize. Varovanci Pepa Guardiole so v Birminghamu utrpeli nov poraz, tokrat jih je v 17. krogu angleškega prvenstva z 2:1 ugnala Aston Villa. To je za sinjemodre tretji zaporedni poraz v vseh tekmovanjih in drugi v domači ligi, na lestvici pa so sedaj zdrsnili na šesto mesto.