Nov udarec za Real: Militao bo odsoten več mesecev

Ederja Militaa, ki se je držal za zadnji del stegna, je na omenjeni tekmi v 21. minuti zamenjal Antonio Rüdiger. Sicer pa Brazilca poškodbe mučijo že tri sezone, po poročanju španskih medijev bo zdaj manjkal od tri do štiri mesece.
Real je tako doživel nov udarec v obrambi, saj je že pred tem pogrešal Danija Carvajala, Trenta Alexander-Arnolda, Deana Huijsena in Ferlanda Mendyja.
Madridčane v sredo čaka pomemben obračun v Ligi prvakov, pomerili se bodo z Manchester Cityjem. Tekmo bomo od 20.30 prenašali na Kanalu A in VOYO.
Real Madrid je trenutno na drugem mestu prvenstvene lestvice, štiri točke zaostaja za vodilno Barcelono.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.