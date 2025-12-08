Svetli način
Nogomet

Nov udarec za Real: Militao bo odsoten več mesecev

Madrid, 08. 12. 2025 15.11 | Posodobljeno pred 1 uro

STA , Ž.Ž.
Španski nogometni velikan Real Madrid je za nekaj mesecev ostal brez branilca Ederja Militaa, je poročala francoska tiskovna agencija AFP. Srednji branilec madridskega Reala, ki je v nedeljo izgubil prvenstveno tekmo proti Celti, si je poškodoval stegensko mišico na levi nogi.

Eder Militao
Eder Militao FOTO: Profimedia

Ederja Militaa, ki se je držal za zadnji del stegna, je na omenjeni tekmi v 21. minuti zamenjal Antonio Rüdiger. Sicer pa Brazilca poškodbe mučijo že tri sezone, po poročanju španskih medijev bo zdaj manjkal od tri do štiri mesece.

Preberi še Alonso za poraz krivi poškodbe in sojenje: 'Sodnik nas je spravljal ob živce'

Real je tako doživel nov udarec v obrambi, saj je že pred tem pogrešal Danija Carvajala, Trenta Alexander-Arnolda, Deana Huijsena in Ferlanda Mendyja.

Madridčane v sredo čaka pomemben obračun v Ligi prvakov, pomerili se bodo z Manchester Cityjem. Tekmo bomo od 20.30 prenašali na Kanalu A in VOYO.

Real Madrid je trenutno na drugem mestu prvenstvene lestvice, štiri točke zaostaja za vodilno Barcelono.

nogomet la liga real barcelona eder militao
26250440
08. 12. 2025 16.24
sej če bo prej nazaj bo ok,če ne bo pa tud ok...
ODGOVORI
0 0
TITO50
08. 12. 2025 16.24
Ko je sodnik pošten pa tudi Realova mafija ne pomaga.
ODGOVORI
0 0
golobnadob
08. 12. 2025 16.09
-2
Začetek spodbuden, zdaj pa ladja pušča.
ODGOVORI
0 2
cripstoned
08. 12. 2025 15.57
+4
Od obrambnih igralcev bosta na voljo proti alavesu samo rudiger in asencio...upam samo da xabi vzame nekoga iz la fabrice in ne daje v obrambo tchouamenija ter valverdeja za katera je bolje da ostaneta na svojih polozajih..
ODGOVORI
5 1
cripstoned
08. 12. 2025 15.48
+3
Kaksnih vec mesecev...spet mediji napihujejo...poskodba stegenske misice mu ne bo vzela vec kot 2 meseca...do konca januarja bo ze nazaj...je pa to hud udarec za real madrid ampak ne bomo jamrali...cimbolj kvalitetno okrevanje zelim militaju.
ODGOVORI
6 3
