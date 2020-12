Nov udarec za Real: zaradi poškodbe Rodrygo odsoten tri mesece

Vsega 19-letni Brazilec se je poškodoval na zadnji (domači) tekmi Reala z Granado, ki jo je beli balet sicer dobil z 2:0. Rodrygo je zelenico moral zapustiti v 35. minuti tekme, podrobnejše analize pa so pokazale, da gre za poškodbo zadnje stegenske mišice na desni nogi.

Rodrygo bo zaradi omenjene poškodbe manjkal približno tri mesece – seveda če bo okrevanje šlo po prvotnem načrtu. To po pomeni, da se bo na zelenice lahko vrnil šele konec marca. Real sicer uradno predvidenega časa okrevanja Brazilca na svoji spletni strani ni podal, so pa vselej dobro obveščeni španski mediji izbrskali predvideno trimesečno odsotnost. To pomeni, da Rodrygo ne bo nastopil na obeh tekmah osmine finala Lige prvakov z Atalanto.