Nov udarec za Riero in Celjane, Kopru primorski obračun

Muraši so dobro nevtralizirali celjske poskuse, mož odločitve pa je bil Mark Strajnar z golom v 10. minuti. 20-letnik, ki na Fazaneriji nastopa kot posojen nogometaš Maribora, je po podaji Klemna Pucka , kljub temu, da je bil ob njem dobro postavljen Damjan Vuklišević , spretno s peto ukanil Lovra Štubljarja .

Državni prvaki iz Celja so pod vodstvom Alberta Riere po visokem porazu v kvalifikacijah za Ligo prvakov proti Slovanu iz Bratislave doživeli nov udarec. Španski strokovnjak je dodobra spremenil začetno postavo in se opekel.

V 29. minuti so se Sobočani, ki so bili v prvem polčasu vsaj enakovredni Celjanom, na kratko veselili drugega gola. Iz bližine je zadel Amadej Maroša, vendar so sodniki dosodili prepovedan položaj.

Sredi drugega polčasa so tudi Celjani zatresli mrežo, vendar je bil Ivan Brnić prav tako v nedovoljenem položaju, tako da je ostalo pri vodstvu črno-belih. Hrvat je poskusil tudi v 64. minuti, vendar Florijan Raduha ni imel težkega dela.

Mura tako ostaja po treh tekmah stoodstotna in na vrhu lestvice, Celje ima ob tekmi manj zmago in poraz. Muro sedaj čaka gostovanje v Mariboru, Celjani pa bodo gostili Radomljane.

