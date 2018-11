Nov veliki met Čeferina: dobrodelni Uefi priključil legendarnega boksarja Vladimirja Klička

Uefina fundacija, ki se trudi pomagati mladim in brani njihove pravice, je novico oznanila danes na sedežu Uefe v Nyonu. "Veseli nas, da lahko med nami pozdravimo Vladimirja in Snežano," je dejal predsednik Uefe Aleksander Čeferin , ki je tudi predsednik omenjene fundacije, in dodal: "Zavzemata se za to, da bi izboljšali življenja otrok v težavnih razmerah po vsem svetu. Zdaj smo v dobrem položaju, da se lahko zanesemo na njuno znanje in strokovnost."

Vladimir Kličko, eden najboljših boksarjev zadnjega časa, se že dolgo trudi otrokom zagotoviti dostop do priložnosti za spremembo življenja. Kličkova dobrodelna fundacija, ki jo Kličko vodi skupaj z bratom in tudi nekdanjim boksarjem Vitalijem, zdajšnjim županom Kijeva, je v zadnjih 15 letih pomagala več kot 1,2 milijona otrokom, so zapisali pri Uefi v sporočilu za javnost.

"Vsak otrok ima pravico verjeti v boljšo prihodnost in zelo sem vesel, da sem se pridružil tej Uefini fundaciji. Vsem moramo poslati sporočilo, da nič ni nemogoče. Vse je mogoče, če imaš voljo, strast in mišljenje, da lahko dosežeš nove cilje," je dejal Kličko.

Nekdanja srbska ministrica za šport Samardžić-Markovićeva pa je dodala: "Veselim se, da bom lahko uporabila izkušnje, ki sem jih pridobila na področjih otrokovih pravic, športa in integritete, za pomoč Uefini fundaciji pri projektih po svetu."

Uefa in Svet Evrope sta sicer že dobro povezana. Maja sta podpisala memorandum, s katerim so formalizirali sodelovanje pri dolgoročnem razvoju športa in njegove družbene vloge. Ob tem jeEsther Gascon obelodanila, da zapušča tako fundacijo kot tudi svojo funkcijo generalne sekretarke pri španski nogometni zvezi.