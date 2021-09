Nov zaplet v Mariboru: Kotnik suspendiran zaradi sredinca navijačem

"V trenutku, v katerem smo, se absolutno od vseh pričakuje, da je pripadnost klubu, navijačem na prvem mestu. Poteza po tekmi proti navijačem je poteza proti klubu. Takšno vedenje je nesprejemljivo, nešportno in neetično ter bo tudi sankcionirano. Po nedopustnem ravnanju se moramo odzvati, Andrej Kotnik je do nadaljnjega v suspenzu, ker nihče, ne igralec ne funkcionar, nikdar ni bil in more biti nad klubom. Kotnik je odstranjen od prve ekipe, sledila bo tudi finančna kazen," je sklep pojasnil športni direktor Marko Šuler. Ta utegne kmalu iskati novega trenerja, saj se v štajerski prestolnici že nekaj dni ugiba o morebitnem odhodu glavnega trenerja Simona Rožmana.