Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakov NogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Mali šefSkrito v rajuMasterChefDelovna akcijaPrijavi se Voyo
Nogomet

Nov zvezdnik Liverpoola izbran za najboljšega nogometaša Nemčije

Berlin, 10. 08. 2025 15.29 | Posodobljeno pred 7 dnevi

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
STA , S.V.
Komentarji
1

Florian Wirtz je bil kmalu po tem, ko je postal najdražji nemški igralec po prestopu iz Bayerja Leverkusna v Liverpool za skupno odškodnino 150 milijonov evrov, izbran za najboljšega nemškega nogometaša leta.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

V anketi nemške nogometne revije "Kicker" je Florain Wirtz s 191 glasovi zmagal pred zvezdnikom Bayerna Michaelom Olisejem, 81, in Nickom Woltemadejem iz Stuttgarta, ki je zbral 71 glasov.

Glasovalo je 633 članov Nemškega združenja športnih novinarjev. Julian Schuster je bil imenovan za trenerja leta. V Freiburgu je nasledil trenersko ikono Christiana Streicha in se s klubom iz Breisgaua v svoji prvi sezoni uvrstil v Evropsko ligo.

V glasovanju za nogometašico leta sta bili skupaj na vrhu nemška kapetanka Giulia Gwinn in vratarka reprezentance Ann-Katrin Berger. Prvič v zgodovini izbora sta se na vrhu znašli dve igralki z enakim številom glasov, 145.

Wirtz je v prejšnji sezoni v Bayerju iz Leverkusna postal najbolje ocenjeni igralec v posamezni sezoni. 22-letnik je postal tudi sestavni del reprezentance. Nemški rekordni prvaki iz Münchna so mesece poskušali podpisati pogodbo s tehnično dobro podkovanim napadalcem, a se je na koncu odločil za selitev v Premier ligo.

"V nogometu je tovrstna počastitev posameznih igralcev vedno in predvsem kolektivno priznanje," je dejal Wirtz in dodal: "Zavedam se, da me čaka še veliko dela, da izpolnim vsa pričakovanja, ki jih prinaša naziv nogometaš leta v Nemčiji."

nogomet nemčija wirtz liverpool
  • Splošen
  • Goran Bojčevski
  • Rade Šerbedžija
  • Svetlana Zaharova
  • Od čardaša do valčka
  • Večer Puccinijeve glasbe
  • Hamo
  • Vlado Kreslin
  • Trip to Las Vegas
  • Orkester Sv. Cecilija
  • Tosca
  • Nesrečniki
  • Otello
  • Maksim Vengerov
  • Martha Argerich
  • Dunajski filharmoniki
KOMENTARJI (1)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Sixten Malmerfelt
10. 08. 2025 17.04
+0
Preplačan....
ODGOVORI
1 1
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Skrito v rajuMasterChefDelovna akcijaPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1089