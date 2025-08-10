Nov zvezdnik Liverpoola izbran za najboljšega nogometaša Nemčije

V anketi nemške nogometne revije "Kicker" je Florain Wirtz s 191 glasovi zmagal pred zvezdnikom Bayerna Michaelom Olisejem, 81, in Nickom Woltemadejem iz Stuttgarta, ki je zbral 71 glasov.

Glasovalo je 633 članov Nemškega združenja športnih novinarjev. Julian Schuster je bil imenovan za trenerja leta. V Freiburgu je nasledil trenersko ikono Christiana Streicha in se s klubom iz Breisgaua v svoji prvi sezoni uvrstil v Evropsko ligo.

V glasovanju za nogometašico leta sta bili skupaj na vrhu nemška kapetanka Giulia Gwinn in vratarka reprezentance Ann-Katrin Berger. Prvič v zgodovini izbora sta se na vrhu znašli dve igralki z enakim številom glasov, 145.

Wirtz je v prejšnji sezoni v Bayerju iz Leverkusna postal najbolje ocenjeni igralec v posamezni sezoni. 22-letnik je postal tudi sestavni del reprezentance. Nemški rekordni prvaki iz Münchna so mesece poskušali podpisati pogodbo s tehnično dobro podkovanim napadalcem, a se je na koncu odločil za selitev v Premier ligo.

"V nogometu je tovrstna počastitev posameznih igralcev vedno in predvsem kolektivno priznanje," je dejal Wirtz in dodal: "Zavedam se, da me čaka še veliko dela, da izpolnim vsa pričakovanja, ki jih prinaša naziv nogometaš leta v Nemčiji."