Nova afera? Infantino prejemal milijonska izplačila, ki jih ni prijavil

Gianni Infantino FOTO: AP

Miguel Maduro, nekdanji predsednik odbora Fife za upravljanje, je ocenil, da gre za jasno kršitev statuta zveze, in pozval k neodvisni preiskavi. Pri Fifi so za leto 2024 navedli, da je Gianni Infantino prejel 4,59 milijona evrov. Finančno poročilo ameriške družbe FWC2026 US Inc, ustanovljene za organizacijo letošnjega svetovnega prvenstva, pa razkriva, da je prejel še približno 1,57 milijona evrov. Od tega je okoli 560.000 evrov predstavljalo drugo nadomestilo, ki bi ga moral prijaviti, poleg osnovne plače in nagrade. Viri so za The Times povedali, da je v letih 2025 in 2026 prejemal podobne ali celo višje zneske. Dodatnih izplačil nista prejela generalni sekretar Fife Mattias Grafström niti predsednik konfederacije Concacaf Victor Montagliani, čeprav je vodil odbor ameriške organizacije za svetovno prvenstvo. Po statutu Fife morajo biti javno objavljeni individualni prejemki predsednika, članov sveta in generalnega sekretarja. Maduro je za The Times dejal, da bi morala biti vsa izplačila povezanih družb razkrita in da jih pododbor za plačila ne bi smel odobravati kot druge oblike nadomestil.

Gianni Infantino FOTO: AP

Pri Fifi so odgovorili, da o letnih prejemkih in drugih pogodbenih ugodnostih predsednika odloča pododbor za plačila ter da so ugodnosti prijavili ameriškim oblastem. Niso pa pojasnili, zakaj dodatnih izplačil niso navedli v letnem poročilu. Preiskava je odprla tudi vprašanja o Infantinovem življenjskem slogu v Miamiju. Viri iz mednarodnega nogometa so podvomili, ali je bilo del dodatnega nadomestila namenjenega plačilu najema razkošne vile ob vodi na območju Sunset Islands. Nepremičnino je leta 2023 za približno 24,2 milijona evrov kupil nekdanji izvršni direktor Googla Eric Schmidt. Njegov predstavnik je povedal, da je Infantino vilo tri leta najemal po tržni ceni, vendar tam ne živi več. Fifa ni potrdila, ali so bila dodatna izplačila povezana z najemom. Povezave so se pojavile tudi med Infantinom in Schmidtovo takratno partnerico Michelle Ritter. Njeno podjetje StarX je oktobra 2023 s Fifo sklenilo dogovor o preizkušanju novih tehnologij za večje vključevanje navijačev. Pri Fifi so pozneje pojasnili, da med zvezo in podjetjem StarX ni bil dokončan noben komercialni projekt. Zanikali so tudi, da bi bile Infantinove bivanjske ureditve v ZDA povezane z njegovimi osebnimi odnosi.

Gianni Infantino FOTO: AP