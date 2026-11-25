Sodišče je Raheemu Sterlingu izreklo tudi dveletno prepoved vožnje in 100 ur neplačanega družbeno koristnega dela. 31-letni nekdanji reprezentant je septembra priznal krivdo za nevarno vožnjo, posedovanje šestih vsebnikov dušikovega oksidula, znanega tudi kot smejalni plin, in zavrnitev oddaje vzorca za testiranje.

Zaradi zadnjega dejanja je dobil še dva meseca pogojnega zapora z 18-mesečno preizkusno dobo. Dvomesečna kazen teče sočasno z enoletno, za posedovanje smejalnega plina pa mu sodišče ni izreklo dodatne kazni. Sodišče mu je naložilo tudi plačilo 187 funtov (približno 213 evrov) dodatka za žrtve kaznivih dejanj in 85 funtov (približno 97 evrov) sodnih stroškov.