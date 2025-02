Nova asistenca Elšnika, ki je postal najboljši podajalec srbske lige

Timi Max Elšnik je v letošnji sezoni izjemno razpoložen kot podajalec, ki z asistencami zalaga soigralce pri aktualnih srbskih prvakih. Na zadnji ligaški tekmi v Pančevu je ob zmagi Crvene zvezde proti Železničarju prispeval že deveto asistenco, kar ga uvršča na vrh lestvice najboljših podajalcev srbskega prvenstva. Slovenec je v srbski ligi dodal še tri zadetke, v elitni Ligi prvakov pa tri podaje.

Na zadnjih treh tekmah je Elšnik prispeval pet podaj, dve na večnem derbiju proti Partizanu, ki se je končal z remijem (3:3). Nogometaši Crvene zvezde v letošnji sezoni v domačem prvenstvu še ne poznajo poraza, na 25 tekmah so zbrali 23 zmag in dva remija. Ob tem so dosegli kar 89 zadetkov.