Kriza Uniteda se nadaljuje: Šeško in soigralci šokantno izpadli

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Varovanci Michaela Carricka so sanjsko začeli tekmo proti Brightonu in že v 8. minuti srečanja povedli preko mladega talenta Shea Laceya. Le dve minuti kasneje je prednost rdečih vragov povišal Mason Mount in zdelo se je, da se bo United sprehodil skozi prvo oviro v ligaškem pokalu. A Benjamin Šeško in soigralci so se v nadaljevanju polčasa zaustavili in prejeli kazen v obliki zadetka Charalamposa Kostoulasa v podaljšku prvega polčasa, ki se je na koncu izkazal kot začetek velikega preobrata varovancev Fabiana Hurzelerja.

V štirih minutah preobrat Brightona

V drugem polčasu je pritisk gostujočega moštva obrodil sadove. V 65. minuti srečanja je Diogo Dalot poslal visoko podajo proti sredini igrišča na Šeška, dvoboj za žogo s Slovencem pa je dobil Luka Vušković, ki je žogo z glavo izbil vse do roba kazenskega prostora, kjer jo je dočakal Pascal Gross, ki je preigral branilca Uniteda Lenyja Yora in z natančnim strelom izenačil na 2:2. Le štiri minute kasneje je za delirij med gostujočimi navijači poskrbel Maxim De Cuyper, ki je poskrbel za preobrat Brightona in novo razočaranje med privrženci rdečih vragov.

Maxim De Cuyper je dosegel zadetek za preobrat Brightona. FOTO: Profimedia

Šeško je tekmo začel v prvi enajsterici, a si ni priigral nobene priložnosti, zato ga je domači trener v 66. minuti srečanja poslal na klop. Drugi zaporedni izpad v prvem krogu ligaškega pokala je pod vse večji pritisk postavil trenerja Uniteda Carricka, ki s svojim moštvom v letošnjo sezono ni vstopil po pričakovanjih.