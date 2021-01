Nova blamaža Reala: tretjeligaš Alcoyano izločil Madridčane iz kraljevega pokala

Čeprav se je francoski strokovnjak na klopi 13-kratnega evropskega klubskega prvaka odločil, da bo v prestolnici pustil praktično polovico moštva, si ni niti v najgrših sanjah predstavljal, da se bo skupaj s svojimi varovanci po zaključku tekme v osmini finala španskega kraljevega pokala proti tretjeligašu Alcoyanu počutil tako osramočenega.

Očitno madridskim belim ni bil dovolj veliko opozorilo poraz v polfinalu španskega superpokala proti Athleticu iz Bilbaa in še pred tem remi brez zadetkov proti Osasuni v državnem prvenstvu, saj so si tokrat privoščili blamažo brez primere. Srčni tretjeligaš se je boril po najboljših močeh in večji del srečanja nudil izjemen odpor precej močnejšemu in slovitejšemu tekmecu, ki tudi tokrat v napadu ni imel svojega najboljšega večera. Ko je v izdihljajih prvega polčasa goste v vodstvo popeljal osrednji branilec Eder Militao, so bili mnogi prepričani, da je končno strt odpor domačih, a je bil to račun brez krčmarja.